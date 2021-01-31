Гороскоп на 1 лютого для всіх знаків: яким буде день

У понеділок, 1 лютого, Близнюки і Раки будуть повністю занурені в роботу, у Скорпіонів може статися загострення відносин в колективі, а Риби святкуватимуть щось у родинному колі.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 1 лютого.

Овен

Настрій, хоч і має бути понеділковим і трохи сумним, але у вас він дуже піднесений і навіть святковий. Тож якщо у вас там якісь свята передбачаються, проведіть їх так, щоб надовго запам'ятати.

Телець

Вас нині все влаштовує – і дім, і робота, і родинні стосунки. Ви навіть почуваєте себе дуже щасливими і хотіли б, щоб такий стан тривав якомога довше. Ну що ж, день додається, весна наближається і організм десь знаходить сили.

Близнюки

Нічого нового - робота, робота, і знову робота, все за графіком і згідно штатного розпису. Стабільність зайшла в чат і у ваше життя, і тішить вас передбачуваністю, рівномірним і помірним навантаженням на всі групи м'язів.

Рак

Робота повністю заполонила ваше життя і це вас надзвичайно тішить, тим більше, що ви досягаєте певних успіхів і просуваєтесь усе вище та вище кар’єрними сходами, вас хвалять і заохочують.

Лев

Відбувається якесь незрозуміле уповільнення. От ви наче і хочете щось робити, а всі навколо вас гальмують – вчасно не приходять, зустрічі переносять, завдання не виконують. І ви розумієте, що і вам потрібно призупинитися.

Діва

Щось у вашому особистому чи сімейному житті відбувається таке, що ви почуваєтесь надзвичайно задоволеними і навіть щасливими. А чому б і не порадіти, коли поряд – близька людина, що вас цілком розуміє та підтримує.

Терези

Ви сьогодні особливо креативні і продуктивні, тільки вам потрібно зосередитися і сконцентруватися на вирішенні одного-єдиного питання, і не витрачати сили на інші напрямки. Тому відключіть усі сторонні подразники, аж поки його не вирішите.

Скорпіон

Може трапитися загострення стосунків у колективі, із колегами чи керівництвом, які раптом вирішать показати вам ваше місце, із яким ви категорично не згодні. От і вийде деяке непорозуміння.

Стрілець

У голову приходять геніальні ідеї щодо покращення вашого матеріального стану. це можуть бути якісь продажі, чи рідкісне ремесло, яким ви володієте, чи хочете вивчитися. А може ви раптом вирішите вирощувати щось рідкісне?

Козеріг

Досить спокійний день, який буде схожий на продовження вихідних. Вам немає куди спішити і ви можете собі відпочивати і взагалі присвятити день собі, власним потребам, хобі, здоров'ю, насолодам.

Водолій

Здається, ви вже вирішилися із подальшим життєвим напрямком, і все, що сьогодні відбувається, показує вам, що ви таки на правильному шляху. Бо нині у вас буде певний тест-драйв свого найближчого майбутнього.

Риби

Сьогодні у вас буде що відсвяткувати і чому порадіти у колі рідних та близьких. Можливо, це буде якесь сімейне свято. Втім, навіть, якщо нічого такого не передбачається, ніхто не заборонить вам щось таке влаштувати.

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