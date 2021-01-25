Гороскоп краси на тиждень: коли краще стригтися і ходити до косметолога

Для того, щоб стригти волосся, робити манікюр або планувати похід до стоматолога, тарологи радять обирати сприятливий день за місячним календарем. До прикладу, 26 і 27 січня краще не планувати процедури краси, а перенести їх на 29. 25 та 31 січня будуть сприятливими для голодування, а 28 – для фарбування волосся.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала місячний гороскоп краси та здоров'я на тиждень із 25 до 31 січня.

25 січня

У цей день варто менше пити, можна чистити шлунок та кишківник чи всуху поголодувати, але не лежати на дивані, а активно рухатись, багато ходити, робити вправи. День гарний для масажу, різних косметологічних процедур, але не чисток і не манікюру, зате можна робити маски та пофарбувати волосся.

26 січня

Харчування має бути помірним, легким та дієтичним, можна утриматись від їжі чи від міцних напоїв, зокрема від міцних кави та чаю. Гарний час для відвідин стоматолога. А от стригти, фарбувати чи видаляти волосся і робити манікюр краще в інший день. Можна обмежитись масками.

27 січня

Фізичні процедури сьогодні особливо корисні, тож більше рухайтесь і ходіть. Їжу краще споживати легку та пісну, від м'яса краще відмовитися взагалі. Зате додати до страв куркуму, овочі та фрукти. Відвідайте стоматолога, але візит до косметолога, манікюрниці та перукаря перенесіть на інший день.

28 січня

Від м'яса краще сьогодні відмовитись, натомість серйозно зайнятися красою та здоров'ям, бо період повні – прекрасний час для багатьох процедур, зокрема омолоджуючих та очищувальних. Приміром, можна чистити печінку, голодувати. Добре відвідати перукаря, завивати чи фарбувати волосся. Ну хіба що від чисток шкіри та видалення волосся утримайтесь.

29 січня

У харчуванні сьогодні можна собі дозволити щось смачне і навіть екзотичне, можна їсти і пити ледве не все, що хочеться, головне – не переїдати. А можна й утриматись від їжі, якщо це потрібно.

Особливо корисними будуть очищувальні процедури типу лазні чи сауни, можна робити масажі, манікюр, маски для волосся та обличчя, видаляти зайве волосся на тілі. Зачіскою теж можна зайнятися – пофарбувати, приміром, чи завити кучері.

30 січня

Харчування сьогодні має бути помірним, хоч можна дозволити собі розслабляючі, але не міцні напої, і в невеликих кількостях. Замість м'яса та перероблених продуктів вживайте горіхи та інші прості продукти, бажано несолоні.

День сприятливий для чисток зсередини та ззовні. Можна чистити кишківник, нирки, можна поголодувати, зробити масаж чи відвідати лазню. Про красу теж не забуваймо – бажано завивати та фарбувати волосся, робити манікюр, маски для обличчя.

31 січня

Ще один сприятливий день для очищення шлунка та кишківника, а також шкіри. Тож сьогодні краще не переїдати, відмовитися від продуктів тваринного походження чи таких, що зазнали значної переробки, а також від солоних продуктів. Краще вживати просту та легку їжу.

Додайте у плани процедури для краси, відвідайте лазню, басейн, зробіть масаж, манікюр, маски для обличчя, стрижку та фарбування волосся.

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