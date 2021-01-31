Гороскоп кар'єри на лютий: тарологиня розповіла, кому пощастить

У лютому 20201 року Тельці отримають можливість укласти вигідні контракти, Овни можуть активізувати новий напрямок у роботі, а Діви – пересунутися по службових сходах.

Таролог і прогнозист Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала до арьерний прогноз на картах Таро для всіх знаків Зодіаку на лютий.

Овен

Навіть незважаючи на те, що у вас з роботою начебто все благополучно, зараз активізується абсолютно новий напрямок, який може стати вашим на досить тривалий час. І ви будете йому приділяти багато часу та сил.

Телець

Найвигідніші умови і контракти в цьому місяці – ваші. Ви вже навчилися відстоювати свої права, маєте великий досвід і професійні навички, які можна і потрібно монетизувати так, щоб і вам добре було, і вашу працю цінували.

Близнюки

Доведеться трохи вгамувати свій творчий запал, привести до ладу ваш досить вільний графік, стати більш зібраними і відповідальними, з користю проводити кожну робочу хвилину. І завдяки такій зібраності ви станете більше заробляти.

Рак

Обсяг роботи, який вам належить зробити, буде величезним, так що вільного часу буде не так і багато. Але така завантаженість поки може не дуже позначитися на фінансовому становищі - виплати можуть розтягнути надовго.

Лев

Ви не будете сидіти на місці, весь час в якихось відрядженнях, роз'їздах, зустрічах, в дорозі. І це вас буде тішити, оскільки ви вже і так засиділися, а хочеться трохи оновити враження, та й пригоди не завадять.

Діва

Можливе стрімке просування службовими сходами, оскільки ваша активність і небайдужість буде помічена на найвищому рівні, і це може обернутися новою посадою, а то і новою більш перспективною роботою.

Терези

Не потрібно зараз проявляти ніякої ініціативи, просто виконуйте те, що вам говорять чітко і в зазначені терміни. Потрібна ваша старанність, а не творчість. Головне, щоб така чіткість була і в розрахунках за виконану роботу.

Скорпіон

Робота обіцяє бути нудною, колеги – надокучливими, начальство не вимагає від вас ніяких подвигів, і це сумно. Ось вам і захочеться брикнути так, щоб всі зойкнули, креативно так вивернутися, щоб ваше ім'я навічно було відображене в історії компанії.

Стрілець

Ви зараз дуже ініціативні і працездатні, колег, звичайно, це дуже дратуватиме, зате ви отримаєте більше переваг і заохочень, адже керівництво в цьому місяці буде до вас особливо прихильним і щедро віддячить за роботу.

Козеріг

Доводиться бути в стані "і швець, і жнець", оскільки ніхто, крім вас, не виконає настільки багато різноманітної роботи, але це дуже втомлює, тому краще починайте прямо зараз вчитися делегувати повноваження і керувати людьми.

Водолій

Ви отримаєте інформацію про те, що для вас є нова робота, більш перспективна і з кращими умовами в усіх сенсах. А поки у вас є час для того, щоб все як слід обміркувати, зважити і зрозуміти, чи потрібно вам щось змінювати.

Риби

Ваш мозок в лютому працює особливо інтенсивно, адже вам потрібно не просто самим розібратися в сучасних технологіях, а ще й інших навчити і показати, що з цим усім робити. Але вам сподобається, адже ці всі нововведення значно полегшують вашу щоденну роботу.

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