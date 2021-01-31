Гороскоп для всіх знаків на тиждень: що чекати з 1 лютого

Тиждень з 1 лютого почнеться продуктивно у Тельців – енергії вистачатиме і на роботу, і на сім'ю і друзів. Близнюків чекає успішний тиждень, Терезів – гроші, а ось в житті Льва настане пауза.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 1-7 лютого.

Овен

Захочеться припинити цю вічну біганину для того, щоб помріяти, уявити своє майбутнє, запланувати якісь дії, а не просто ганяти весь час по колу. Додайте у своє життя смислу, поставте мету – і сміливо йдіть до неї.

Тілець

Тиждень буде надзвичайно сонячним на продуктивним, коли запасу вашої енергії вистачає і для щоденних справ, і для роботи, і для того, щоб додати трохи світла та любові у сірі будні вашим рідним, друзям та колегам.

Близнюки

Тиждень обіцяє бути успішним, вам вдається майже все, за що ви беретеся, ви закінчуєте якісь свої попередні великі проекти, починаєте нові, не менш грандіозні, які обіцяють уже на самому початку неабияку славу та матеріальні дивіденди.

Рак

Тиждень підвищеної активності. В вас ніби щось вселилось і смикає вас, і штовхає на подвиги і не дає присісти ні на хвилину. А все тому, що ви зараз дуже захоплені однією ідеєю і поспішаєте втілити її в реальність.

Лев

В житті настає певна пауза, невизначеність, з якою вам потрібно розібратися, бо ви зараз поки не в силах осягнути розумом усі переваги та недоліки того, що вам пропонується. От і затягуєте час, щоби все як слід осмислити.

Діва

Доводиться вилазити із звичного затишного світу на публіку і навіть виступати, зриваючи оплески та купаючись у загальному захваті. Ви цього тижня стаєте надзвичайно відомою та популярною особою.

Терези

Гроші знову прибувають. Не встигли ви як слід освоїти кошти, що до вас прийшли раніше, так уже потрібно замислитися над тим, куди витрачати черговий транш. Але це дуже приємні клопоти і для більшості людей вони недоступні.

Скорпіон

Зустрічі цього тижня будуть дуже приємними та продуктивними. Завдяки вашій чарівності та шарму, ділові співрозмовники можуть перетворитися на ваших запеклих прихильників і відстоювати ваші інтереси.

Стрілець

Із початком лютого для вас починається новий етап у житті. І хоч до весни ще залишається трохи часу, ви вже націлились на справи, що стосуються нового весняно-літнього періоду. Ну все правильно, вже потрібно готуватися.

Козеріг

Хатні справи потребують вирішення. Тут і наведення ладу в помешканні, і викидання усього зайвого і проведення якихось ремонтних чи будівельних робіт, а також документальне оформлення різних прав на землю чи нерухомість.

Водолій

Цього тижня слід бути трохи обережними, не лізти, куди не слід, поводитися обережніше з різними небезпечними речами, у тому числі і більше мовчати, бо одне необережне слово чи рух можуть призвести до незворотних наслідків.

Риби

Вам зараз буде важко зосередитися на чомусь одному, бо потрібно буде зробити чимало різних справ, і у різних напрямках, тож ви розриватиметесб між ними, аж допоки не визначите пріоритети, і не оберете головне, з чого варто почати.

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