Гороскоп для усіх знаків на вихідні: кого чекають веселощі та відпочинок

У вихідні, 6 і 7 лютого, багатьох знаків зодіаку чекає відпочинок і веселощі: Овни проведуть дні в компанії родичів і друзів, Близнюки відвідають нові місця, Раки побувають на веселому заході. Стрільці можуть отримати фінансову допомогу.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 6-7 лютого.

Овен

Жодних вихідних без свят! І це стає вже вашим гаслом, бо і ці дні ви проведете весело у дружній компанії з родичів та друзів. І яка різниця – чи щось відзначати, чи зібратися просто для того, щоб спілкуватися.

Телець

Незважаючи на те, що вам би краще відпочивати, вдасться навіть трохи грошей заробити. Але, на щастя, не дуже напружуючись. І навіть можна сказати, що завиграшки. І вони вам справді будуть не зайвими.

Близнюки

Спробуєте щось нове, відвідаєте нові для вас місця, познайомитеся з сучасними технологіями, цікавими людьми. І взагалі – багато чого буде нового і незвичного, що покладе початок і новим бажанням, і новим захопленням.

Рак

Ці вихідні будуть дуже радісними та наповненими спілкуванням із веселим людьми. Ви можете відвідати чи організувати якийсь захід, де зібрати трохи людей і обмінятися позитивними емоціями.

Лев

Чудові вихідні проведете у компанії, втім, це буде не стільки відпочинок з усіма атрибутами та наслідками, скільки якісь робочі наради, командні змагання та групові заняття, де ви створюєте щось нове і прекрасне.

Діва

Дозвольте собі паузу, причому за повною програмою, без зайвих свідків та навіть телефонних дзвінків. Просто втечіть від усіх, вимкніть засоби зв'язку і побудьте у тиші, щоб послухати як слід себе, а не звичний довколишній шум.

Терези

Ваше звичне життя зазнає змін. Щось у ньому з'явилося таке неочікуване, що змусить вас переглянути і сталий розпорядок, і свої дії, і навіть вподобання та маршрути руху. Може, це любов?

Скорпіон

Ці дні будуть виділятися суворим розпорядком дня та якимись необхідними та примусовими діями. Приміром, ви вирішите зробити генеральне прибирання із глобальним викиданням усіх зайвих речей.

Стрілець

Можете розраховувати на чималу фінансову допомогу, чи то від близьких, чи то від дальніх, але прийдуть гроші, з якими ви, може, навіть не знатимете, що робити. Тому головне завдання – знайти, куди вкласти кошти.

Козеріг

Віддасте перевагу культурному відпочинку і вирушите дивитися на якесь гарне видиво типу вистави, кіно чи якогось перформансу. Вам зараз потрібні і яскраві враження, і візуальна насолода, особливо після звичного сіро-білого пейзажу навколо.

Водолій

Вашій активності можна позаздрити. І все ви встигаєте – і по дому впоратися так, що все сяє і блищить, і родині увагу приділити, і попрацювати набагато продуктивніше, ніж у будні, ще й своїм захопленням час присвятити.

Риби

Ніхто і ніщо не змусить вас за ці дні хоч якось напружуватись. Навіть хатні обов'язки типу прибирання чи готування ви стійко ігноруватимете і віддасте перевагу лише спокою, відпочинку та повному релаксу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

тиждень з 1 лютого почнеться продуктивно у Тельців – енергії вистачатиме і на роботу, і на сім'ю, і друзів. Близнюків чекає успішний тиждень, а Терезів – гроші.

В Україні, за словами Соломки, тиждень може початися зі сміливих виступів і протестів, а всередині політичних груп загострюватимуться конфлікти. До того ж, можуть відбутися гучні скандали і викриття.

Лютий 2021 року стане для Тельців місяцем талану – вони отримуватимуть вигідні пропозиції і гроші, а Леви вирушать у дорогу вирішувати важливі справи.

Також тарологиня склала гороскоп здоров'я для всього зодіаку на лютий – Левам і Рибам потрібно бути уважнішими у дорозі, а Тельцям, Козерогам і Водоліям – більше рухатися.