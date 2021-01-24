Гороскоп для усіх знаків на тиждень: що чекатиме з 25 січня

Тиждень з 25 січня почнеться для Овнів з фінансових винагород, Дівам захочеться видихнути і відпочити, а у Риб тиждень буде успішним і продуктивним.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 25-31 січня.

Овен

Фінансові успіхи цього тижня не змусять на себе чекати - ви отримуєте не лише зароблені гроші, але й інші приємні бонуси типу премії, нагород, дивідендів, чи й просто хтось вирішить обдарувати вас грошима.

Тілець

Нові емоційні стосунки, які у вас зараз формуються, потішать своєю справжністю та відкритістю. Виявляється, такі чудові люди бувають, коли не потрібно прикидатися, а можна нормально спілкуватися, заявляти і про себе, і про власні потреби.

Близнюки

Ви відчуєте, що значить підтримка колективу, друзів, людей близьких і не дуже. І не важливо, чи ви перебуваєте серед людей чи живете десь на самоізоляції. Цього тижня ви можете сформувати справжню команду і досягнення спільних цілей.

Рак

На вас очікує тиждень, завантажений роботою по самі вуха. Здається, ва навіть не буде коли поїсти через щільний графік, бо тільки ви завершуєте одне завдання, як тут же знаходиться інше, причому, термінове і на вчора.

Лев

А у вас знову зустрічі, які будуть приємними в усіх аспектах. Це будуть і душевні розмови, і обмін корисною інформацією, і зародження нових цікавий ідей, і підписання важливих угод, і продуктивна робота.

Діва

Після тривалих сімейних свят і активного спілкування з великою кількістю людей, вам захочеться нарешті видихнути і відпочити від людей. І потягне кудись бродити, побути наодинці з собою і послухати тишу.

Терези

Будете нині вмикати в собі командира і керувати парадом, бо ніхто інший не зможе настільки надихнути людей на подвиги, мотивувати їх на досягнення цілей. Це тільки збоку здається, що управляти людьми просто, а насправді - це талант.

Скорпіон

Час промайне надзвичайно швидко: тільки був понеділок - а вже і вихідні на носі. Цей тиждень буде надзвичайно насичений різними подіями, цікавими зустрічами, напруженою роботою, і вам потрібно буде багато чого встигнути зробити.

Стрілець

Ви вже звикаєте до того, що життя підкоряється певним правилам та графіку, розпорядок дня став необхідністю і ви розумієте, що не так вже й погано контролювати свій час, як ви це робитимете протягом цього тижня.

Козеріг

Ваша пробивна здатність нині зіграє важливу роль у вашому професійному становленні. Бо фахова компетентність - це добре, але як про неї дізнаються інші, якщо скромно сидіти на місці? Тож сміливо заявляйте про себе.

Водолій

Щось ви засиділися на одному місці і час би уже кудись рухатися. Якщо в планах поки немає якихось грандіозних переїздів, то можна вирушити на невелику прогулянку чи у мандри десь по сусідству.

Риби

Цей тиждень для вас буде надзвичайно продуктивним та успішним, ваш важливий проект виходить на завершальну стадію, залишилося тільки доробити останні штрихи та грандіозно відсвяткувати фінал.

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