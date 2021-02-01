Гороскоп для усіх знаків на 2 лютого: день буде успішним

Вівторок, 2 лютого, буде успішним днем для багатьох знаків – Раки можуть отримати великі гроші і похвалу, Терези – нові знання, а Скорпіони і Леви проведуть день у спокої і щасті.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 2 лютого.

Овен

День загалом пройде на піднесенні й у хорошому настрої, а тут ще й може трапитися нагода попасти на якесь святкування чи вшанування, де можна буде зустріти чудових людей.

Телець

Ваша інтуїція вас сьогодні веде саме туди, куди треба. І що би там вам не підказувала логіка та не шепотіло у вуха оточення, ви все ж послухайте те, що вам підказує внутрішній голос, – і дійте так, як він каже.

Близнюки

Ви берете додаткові зобов'язання і ставите себе у більш жорсткі межі, щоб встигати все, що ви запланували зробити. Можливо, навіть накладаєте на себе якісь покарання за затримки чи нагороди за вчасне виконання.

Рак

Сьогодні маєте від життя не лише задоволення, але й гроші, причому, сьогодні вони можуть бути дуже значними, а ще – вас дуже хвалитимуть і навіть наводитимуть у приклад іншим.

Лев

День обіцяє бути спокійним, дещо звичним, але не нудним, а саме таким, про який мріють: приємні обов'язки, мила родина, гарні друзі, краса навколо. Начебто нічого особливого, а на серці – радість.

Діва

У житті настає невелика пауза, яка потрібна вам для накопичення сил та осмислення певних процесів. І ви не можете рухатись вперед, допоки не вирішите важливі для себе питання. Або вони самі собою не вирішаться.

Терези

Кажуть, що вчитися ніколи не пізно. І навіть якщо вам далеко за, завжди знайдеться те, що ви не знаєте, і те, що вам потрібно буде знати. Отже, сьогодні день здобування нових знань та вмінь.

Скорпіон

Настільки вам буде кайфово, що вам захочеться розчинитися у цьому просторі. І просто спостерігати за тим, що навколо відбувається, без емоцій та висновків, просто дивитися на світ і насолоджуватись ним.

Стрілець

Мрії та надії заполонять нині всю вашу уяву, і хтось старанно перед вами малюватиме дуже привабливі картини, які здатні вас перенести у світ ілюзій та фантазій. Але не факт, що все це колись здійсниться.

Козеріг

Ваша відповідальність сьогодні зашкалюватиме. Ви раптом вирішите, що маєте самостійно розрулити всі ці складні питання, що нині виникають, навіть якщо не ви були ініціатором їх створення.

Водолій

Доведеться обстоювати свою думку. Стійте на своєму і не ведіться на провокації та маніпуляції людей, навіть якщо це дуже близькі родичі чи друзі. Бо це ваше життя і тільки ви знаєте, як його правильно проживати.

Риби

Ви нині дуже роботящі, от як взялися із самого ранку трудитися, так до вечора спини і не розгинали. Ба більше, ви ще й надзвичайно пишаєтеся тим, що ви такі трудівники, і взагалі, що у вас є гарна робота.

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