Гороскоп для усіх знаків на тиждень: Риби можуть отримати підвищення

Весь тиждень з 18 січня Близнюків будуть супроводжувати творчі пориви, Водоліїв – результативні зустрічі, а Риби можуть отримати підвищення.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на тиждень з 18 по 24 січня.

Овен

Вам зараз хочеться більше відпочивати. Якось не дуже тягне на виробничі подвиги, бо чомусь вони не надто високо цінуються і заохочуються. От ви вже не рвете на грудях сорочку, дещо заспокоїлись, і більше себе бережете.

Тілець

Буде нагода впасти у сплячку, як той ведмідь, і на деякий час зовсім нічого не робити, нікуди не виходити і мало з ким спілкуватися. Комусь це може видатися цілою проблемою, а ви будете прекрасно почуватися.

Близнюки

Творчі пориви супроводжуватимуть вас цілий тиждень. Вам дуже хочеться творити і витворяти, вигадуючи все нові і нові форми прояву себе як творчої особистості. І це може стосуватися буквально всього – від приготування їжі до створення картин.

Рак

Веселі друзі цього тижня будуть поруч і ви збиратиметесь на якісь спільну зустрічі, тусовки, вечірки і досить цікаво проводитимете час разом. Складається враження, що вам уже не потрібна самотність, час виходити в люди.

Лев

У вас все ще тривають сімейні зустрічі, свята, застілля та інші прояви любові до вашого роду, друзів та близьких. Також принагідно можуть трапитися приємні зміни у вашій родині - чи то хтось збереться одружуватись чи інше поповнення родини.

Діва

Актуальною буде групова робота, адже зараз вам потрібно зібрати зусилля та думки багатьох людей, творчо їх опрацювати і видати якийсь новий продукт. Тому цього тижня збирайте навколо себе найсвітліші голови і починайте спільно працювати.

Терези

Регламентована работа, виявляється, теж може бути в радість, особливо, коли вас тривалий час носило зі сторони в сторону і вам було непросто пристосуватися до нових обставин. А нині ви вже призвичаїлися і поступово входите у звичний ритм.

Скорпіон

Ви можете дещо засумувати за святом, від того, що надто вже все навколо стане звичним і нудним. Але ж у ваших силах змінити це, і можна додати елементи новаторства та творчості у все, чим ви займаєтесь.

Стрілець

Час уже наводити лад. І у житті, і у домі, і у роботі. І ви уже розбираєте увесь новорічний декор, вичищаєте дім від залишків свята і продовжуєте жити звичним регламентованим життям, без усіх цих авралів.

Козеріг

Можна уже і викладатися на повну, беручи на себе підвищені зобов'язання. І у вас не викликає спротиву той факт, що хтось завантажить нас на повну. Бо ви отримуєте від цього задоволення, ви навіть самі можете просити про додаткові доручення чи обов'язки.

Водолій

Тиждень буде багатим на приємні та результативні зустрічі з давніми знайомими, коли можна не лише погомоніти про життя, а ще й домовитися про подальшу співпрацю та уже більш змістовні контакти та навіть контракти.

Риби

Підвищується ваша працездатність, ви вже можете більше встигати, більше працювати, і це значним чином змінює ваш статус на роботі. Не виключено, що вам можуть запропонувати підвищення чи навіть очолити певний окремий напрямок.

Як повідомляв OBOZREVATEL :