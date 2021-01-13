Гороскоп на 13 січня: Овни отримають гроші, а Риби – успіх і славу

У середу, 13 січня, Близнюки можуть потрапити на веселе святкування, Овни – отримати гроші, Риби – успіх і славу, а перед Стрільцями відкриються нові можливості.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 13 січня.

Овен

Матимете змогу отримати трохи грошей. Можливо, ви на таку суму не розраховували, але це краще, ніж зовсім нічого, і на ваші поточні потреби вистачить. Питання тільки в тому, щоб надалі отримувати більше, бо ви того варті.

Телець

Ви, як прихильник традицій, прагнутимете сьогодні посидіти з родиною та друзями і відсвяткувати Старий Новий рік, до того ж із максимальним дотриманням усіх обрядів і рецептур щедрої вечері. Ви вже про це подбаєте.

Близнюки

Можете сьогодні потрапити на веселе святкування, до того ж випадково, бо ви собі нічого такого не планували. Але підвернеться раптове запрошення – і ви вже перебуваєте в центрі подій і є мало не основною дійовою особою.

Рак

Один із тих днів, які запам'ятовуються. Хтось скаже про вас настільки приємні та приголомшливі речі, що ви раптом можете відчути в собі небувалу силу й самі повірите в себе. Але для чого вам хтось, адже ви й самі знаєте, що ви найкращі.

Лев

Десь попереду у вас наближається дуже відповідальний період чи важлива справа, яка потребує ретельної підготовки і ви присвятите цей день саме плануванню та усвідомленню, на що потрібно звертати увагу, а на що – ні.

Діва

Буденний день зі звичайними справами, яких, утім, накопичилося чимало, але ви легко вправляєтесь з усіма цими навантаженнями, щось передоручаєте, щось узагалі ігноруєте. Також сьогодні має прийти невелика сума грошей.

Терези

День спокійний і тихий, можна сказати, дуже звичний і пересічний, але вам подобається ваше таке спокійне життя. І ви готуєте собі їсти, вирушаєте на роботу і взагалі виконуєте свою роботу з великим задоволенням.

Скорпіон

Ви робите все, щоб сьогодні не напружуватися зайвий раз, а більше відпочивати. Вас потягне десь прогулятися, помилуватися навколишніми пейзажами. І не важливо, будете ви самі чи з кимось, головне – насолода ходою та ландшафтом.

Стрілець

Перед вами відкриваються нові двері та можливості. Звичайно, немає гарантії, що там немає якихось складнощів, але зараз ви тішитеся тому, що попереду маячить щось нове та незвідане, що викликає цікавість і захват.

Козеріг

Якщо хтось намагатиметься качати права і командувати вами, то отримає гідний опір. У вас немає наміру коритися й підлаштовуватися, ви досить рішуче налаштовані й готові боротися навіть проти дуже сильних суперників.

Водолій

Свіжі ідеї приходять просто звідусіль. Ви вже вдосталь відпочили, перезавантажилися і тепер ваша голова може потужно мислити і продукувати чудові думки, які так і просяться на втілення в реальність.

Риби

Перебуватимете на гребені успіху та слави, принаймні серед людей, але не в натовпі, а все ж десь вище. Можливо, доведеться виходити наперед і говорити якісь промови чи тости. Головне, що до вас прислухаються і поважають.

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