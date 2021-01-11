Гороскоп для усіх знаків на 11 січня: Близнюки отримають гроші, а Леви – нові ідеї

З понеділка, 11 січня, багато знаків зодіаку почнуть повертатися у звичний робочий темп після свят – Тельцям доведеться проявляти себе в різних іпостасях, Раки плануватимуть справи і бюджет на рік, Леви закріплять авторитет на роботі. Близнюки і Скопріони отримають гроші.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 11 січня.

Овен

Уже можна почуватися більш-менш спокійно і входити у звичні робочі рамки, графік життя налагоджується і ви починаєте вирішувати ті справи, що чекали на оте сакраментальне "давай вже після свят".

Телець

Потрібно буде багато що встигати і проявляти себе у різних іпостасях: ви і гарний працівник, і вправна господиня, і добрий друг, і ще багато хто із тих ролей, що ви виконуєте у цьому цікавому житті.

Близнюки

Приходять невеликі кошти, можливо, якась премія чи виплата, що десь заблукала. І у вас є бажання одразу ж її витратити на себе, дозволити собі якісь приємні подарунки, бо хто ж краще за вас знає, що вам хочеться...

Рак

Триває ваше особисте планування та бюджетування на рік, а якщо ви цього ще не зробили, то саме час зайнятися. І скласти мало не на кожен місяць те, чого би ви хотіли досягти, з урахуванням можливостей і різних несподіванок.

Лев

Гарні ідеї, що ви генеруєте, допоможуть вам завоювати та зміцнити авторитет на роботі. Головне, не лише щось розумне вигадувати, але й сміливо говорити про це, вражаючи колег, а особливо керівництво, власною геніальністю.

Діва

Ну все, можна вже цілком розслабитися після останніх напружених тижнів і дозволити собі навіть нічого не робити. А якщо і займатися якоюсь діяльністю, то хіба що трохи і буквально лівою ногою.

Терези

Знову ви потрапляєте на якесь свято, може сусіди раптом згадають, що вас давно не бачили, чи у родичів якісь родинні події передбачаються. Але ви проводите час весело, в гурті і з хорошим настроєм.

Скорпіон

Трохи грошей вам нині не завадить, от ви їх і отримуєте. Тим більше, що і вам зараз потрібно буде розраховуватись по якимось статтям. Тому будь-які надходження, що сьогодні прийдуть, будуть надзвичайно доречними.

Стрілець

На вашому горизонті знову світить сонце, ви – у хорошому гуморі, прекрасно себе почуваєте і готові до праці та оборони. І родина сьогодні вас тішить, вам допомагає і всіляко підтримує, розділяючи з вами ваші турботи.

Козеріг

Помірний та спокійний день видається, щасливий та наповнений різними приємними дрібницями, коли можна спокійно жити, не потрібно нікуди спішити і не здійснювати подвиги, і не ставити рекорди.

Водолій

Нині вам робота – це просто як свято якесь, бо ви вже скучили за цим приємним напруженням, за внормованим життям за певним розпорядком, та й з колегами залюбки зустрічаєтесь, бо хочеться все обговорити.

Риби

Несподівано для вас може спалахнути любов, або хоча б все почнеться з симпатії, а там уже буде як буде. Але у оточенні з'являється людина, до якої ви будете не рівно дихати, і не виключено, що і ви викликаєте у неї симпатії.

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