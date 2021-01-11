Гороскоп для усіх знаків на 11 січня: Близнюки отримають гроші, а Леви – нові ідеї
З понеділка, 11 січня, багато знаків зодіаку почнуть повертатися у звичний робочий темп після свят – Тельцям доведеться проявляти себе в різних іпостасях, Раки плануватимуть справи і бюджет на рік, Леви закріплять авторитет на роботі. Близнюки і Скопріони отримають гроші.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 11 січня.
Овен
Уже можна почуватися більш-менш спокійно і входити у звичні робочі рамки, графік життя налагоджується і ви починаєте вирішувати ті справи, що чекали на оте сакраментальне "давай вже після свят".
Телець
Потрібно буде багато що встигати і проявляти себе у різних іпостасях: ви і гарний працівник, і вправна господиня, і добрий друг, і ще багато хто із тих ролей, що ви виконуєте у цьому цікавому житті.
Близнюки
Приходять невеликі кошти, можливо, якась премія чи виплата, що десь заблукала. І у вас є бажання одразу ж її витратити на себе, дозволити собі якісь приємні подарунки, бо хто ж краще за вас знає, що вам хочеться...
Рак
Триває ваше особисте планування та бюджетування на рік, а якщо ви цього ще не зробили, то саме час зайнятися. І скласти мало не на кожен місяць те, чого би ви хотіли досягти, з урахуванням можливостей і різних несподіванок.
Лев
Гарні ідеї, що ви генеруєте, допоможуть вам завоювати та зміцнити авторитет на роботі. Головне, не лише щось розумне вигадувати, але й сміливо говорити про це, вражаючи колег, а особливо керівництво, власною геніальністю.
Діва
Ну все, можна вже цілком розслабитися після останніх напружених тижнів і дозволити собі навіть нічого не робити. А якщо і займатися якоюсь діяльністю, то хіба що трохи і буквально лівою ногою.
Терези
Знову ви потрапляєте на якесь свято, може сусіди раптом згадають, що вас давно не бачили, чи у родичів якісь родинні події передбачаються. Але ви проводите час весело, в гурті і з хорошим настроєм.
Скорпіон
Трохи грошей вам нині не завадить, от ви їх і отримуєте. Тим більше, що і вам зараз потрібно буде розраховуватись по якимось статтям. Тому будь-які надходження, що сьогодні прийдуть, будуть надзвичайно доречними.
Стрілець
На вашому горизонті знову світить сонце, ви – у хорошому гуморі, прекрасно себе почуваєте і готові до праці та оборони. І родина сьогодні вас тішить, вам допомагає і всіляко підтримує, розділяючи з вами ваші турботи.
Козеріг
Помірний та спокійний день видається, щасливий та наповнений різними приємними дрібницями, коли можна спокійно жити, не потрібно нікуди спішити і не здійснювати подвиги, і не ставити рекорди.
Водолій
Нині вам робота – це просто як свято якесь, бо ви вже скучили за цим приємним напруженням, за внормованим життям за певним розпорядком, та й з колегами залюбки зустрічаєтесь, бо хочеться все обговорити.
Риби
Несподівано для вас може спалахнути любов, або хоча б все почнеться з симпатії, а там уже буде як буде. Але у оточенні з'являється людина, до якої ви будете не рівно дихати, і не виключено, що і ви викликаєте у неї симпатії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за словами Соломки, тиждень із 4 січня буде для українців бурхливим – усі відзначатимуть новорічні свята, через що кількість нових хворих на коронавірус може зрости.
Згідно з її прогнозом для України на січень, країну чекають фінансові труднощі, політики ділитимуть між собою вплив і грошові потоки, а також можлива поява нових керівників фінансових відомств.
Також за її словами, у січні Скорпіонам потрібно буде з боєм вибивати зароблені гроші, а ось праця Близнюків буде добре винагороджена.
У перший місяць 2021 року, згідно з прогнозом здоров'я від тарологині, Овнам, Тельцям і Скорпіонам краще провести час вдома і відпочити, Раків проблеми обійдуть, а Козерогам варто зайнятися фізичними навантаженнями.