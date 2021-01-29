Гороскоп для Дів на лютий: чекає велике щастя

Планета-управитель Дев Меркурій буде ретроградної в лютому три тижні. Протягом цього періоду часу можна закінчувати свої справи або переробляти щось, але не починати нічого нового.

Підписання важливих документів, запуск нових проектів або серйозні покупки, операції слід перенести на березень. У Дів Меркурій буде ретроградним в шостому домі роботи. Про це повідомила на своєму каналі в YouTube відома астролог Анжела Перл (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо вам потрібна роботі – виходите. Але знайте, що коли ви підписуєте контракт, договір і починаєте роботу в ретро-Меркурій, то щось може вас не задовольнити. Вам може не сподобатися робота і ви довго там не пропрацюєте", – зазначила астролог.

Перл зазначила, то зірки обіцяють зміни в зайнятості або роботі протягом лютого. Може виникнути потреба найняти няню або помічника. Або Діви освоять нову професію, новий напрямок у бізнесі. Більшу частину місяця свій вплив буде надавати Венера, тому варто не переїдати солодкого. Також планети можуть підказати, на які проблеми зі здоров'ям потрібно звернути увагу. Можливо, Діви вирішать зайнятися спортом. Або їх чекає одужання від хвороби.

"10-12 лютого буде шикарний аспект з'єднання Венери з Юпітерів. І це подарунок, великі гроші, щастя. Венера – планета малого щастя, Юпітер – великого. І вони з'єднаються", – розповіла астролог.

За словами Анжели Перл, це також може бути хороша новина на роботі.

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