Гордон в ефірі 'Еха Москви': з якого бодуна Крим став російським? Відео

Між українським журналістом Дмитром Гордоном і російським ведучим Олексієм Остіном відбулася суперечка навколо статусу окупованого Росією Криму.

В ефірі програми "Персонально ваш" на "Ехо Москви" 8 квітня Остін сказав, що вважає півострів – "російським". У відповідь на це Гордон запитав, "з якого бодуна він так вирішив" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"А з якого бодуна Крим став "територією Росії"? З якого?" – сказав український журналіст у відповідь на репліку ведучого.

Гордон зазначив, що росіяни скоро відчують, що таке справжні санкції, а також курс долара і євро.

"І після цього ви скажете: "Дорогі українці, щось ми не так зробили, вибачте". І підете геть. Російський народ говорить, що все правильно, і підтримує ситуацію, поки у нього є ковбаса. Як не стане ковбаси, буде, як у 91-му році в Радянському Союзі", – підкреслив він.

Журналіст додав, що Україна, на відміну від Росії, дотримується ідеології вільної країни.

"У нас земля родить добре, у нас із ковбасою все гаразд. У нас, окрім ковбаси, ідеологія ще є – ідеологія вільної країни, західна ідеологія. І цінності загальнолюдські у нас є", – підсумував Гордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній постійний представник президента України в АР Крим, дипломат Борис Бабін спрогнозував можливу деокупацію півострова через 3-4 роки.