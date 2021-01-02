Голубовська: унікальний лікар зібрався виїхати з України через зарплату в 8 тис. грн

Інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про те, що унікальний лікар, який рятує людей за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації зібрався виїхати з України через зарплату в 8 тис. грн.

Про це вона повідомила під час передачі на телеканалі Кyiv Live. Медик назвала відтік кадрів головною проблемою української сфери охорони здоров’я (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Багато виїхало – це не те слово. Я сьогодні буквально розмовляла з людиною. Він – біолог великого такого рівня, бере участь постійно у порятунку хворих за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації. Це дуже копіткий, дорогий захід, що вимагає цілодобового перебування там лікарів. І ось він каже: ми врятували жінку, недавно про це говорили. Це перший випадок дорослого в Україні, якого врятували таким способом. Він каже: "Ми місяць до неї їздили, і на таксі, зрозуміло. Йому на картку прийшло 8 тис. грн ", – уточнила вона.

Після цього лікар заявив, що поїде з України.

"Людина дуже грамотна, без нього цю процедуру зробити буде неможливо. Ну, це ж взагалі... Зарплати у докторів менше, ніж допомога з безробіття", – сказала Голубовська.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що від коронавірусної хвороби (COVID-19) на 62-му році життя помер завідувач інфекційної реанімації 5-й лікарні Києва Олександр Артемов.

Як повідомила Голубовська, він перебував у реанімації майже два місяці. За її словами, Артемов був прекрасним лікарем, завідувачем і чудовою людиною.