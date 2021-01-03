Голубовська сказала, як коронавірус впливає на психіку пацієнтів

Коронавірусна хвороба (COVID-19) має безпосередній вплив на психіку людини.

Як сказала в ефірі телеканалу Кyiv Live провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська, існує так званий "постковідний синдром" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"При цьому вірусі уражається і центральна нервова система. Втрата смаку, наприклад, ця ураження структур, які знаходяться в головному мозку. Крім того, хворі дуже довго виходять..." – зазначила вона.

За словами Голубовської, навіть після легкого перебігу хвороби залишаються дуже серйозні наслідки.

"Люди виходили по п'ять місяців. Це навіть ті, у яких не бракувало кисню", – додала інфекціоністка.

Вона підкреслила, що "постковідний синдром" може залишатися до 12 тижнів після одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор Євген Комаровський пояснив, чим небезпечна втрата нюху при коронавірусі.

Дослідження показало, що вісім з десяти осіб, які втрачають нюх або смак, заражені COVID-19.