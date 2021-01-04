Голубовська: після свят очікується новий сплеск COVID-19, а в стаціонарах уже третина хворих – "важкі"

Зменшення коронавірусної статистики в Україні пов'язане як із природними епідеміологічними причинами, так і з тим, що хворі рідше звертаються до медиків, а сімейні лікарі взяли моду не скеровувати українців на ПЛР-тестування.

Утім, після новорічно-різдвяних свят очікується новий сплеск COVID-19, а в стаціонарах уже на цьому етапі збільшилася кількість "важких" хворих. Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.

Ситуація в стаціонарах

Експертка розповіла, що в лікарнях справді спостерігається поступове зменшення кількості пацієнтів, які надходять із коронавірусом. Зменшення навантаження почалося десь на початку грудня.

"Тому що жовтень-листопад – це був повний колапс. Нікуди було їх класти, величезні надходження, відчинялися дедалі нові й нові відділення", – зазначила Голубовська.

Вона вказала, що тепер ситуація більш спокійна, проте кількість українців, які потрапляють до лікарень із важкою формою COVID-19, навпаки, збільшилася.

"Із тих, що надійшли, десь третина "важких" і дуже "важких", які вимагають підвищеного ресурсу", – наголосила лікарка.

Вона пояснила, що йдеться не тільки про хворих із більш складним перебігом інфекції, але і про пацієнтів, яким потрібна тривала медична допомога.

"Ми їх називаємо "завислі" пацієнти. Ми стабілізуємо стан, вони перестають погіршуватися, а потім ось такими важкими залишаються дуже довго – до місяця і більше", – розповіла Голубовська.

Такі інфіковані вимагають величезного медичного ресурсу та кисневого забезпечення. "У цьому основна складність стаціонарів", – вказала інфекціоністка.

Причини зниження статистики

Зменшення фіксованої кількості осіб, що захворіли, в Україні спостерігається приблизно з 28 листопада – тоді було встановлено останній негативний рекорд у 16 294 хворих.

За словами Голубовської, причин спаду статистики COVID-19 кілька. "Можливо, це пов'язано і з епідеміологією цього захворювання. Пік ми завжди прогнозували на листопад-грудень", – зазначила лікарка.

За прогнозами, навесні COVID-19 не зникне, але помітно послабне. "Принаймні ми сподіваємося на це. Хоча цей коронавірус показує, що далеко не всі прогнози здійснюються", – сказала інфекціоністка.

Другою важливою причиною вона назвала те, що величезна кількість хворих або не звертаються за медичною допомогою, "щоб не створювати собі проблем", і не тестуються, або ж самі сімейні лікарі не скеровують підопічних на ПЛР.

"Сімейні лікарі взяли моду не скеровувати хворих на тестування... Ставлять яку завгодно пневмонію, тільки не коронавірусну", – обурилася Голубовська.

Локдаун в Україні

Жорсткий карантин планується в контексті того, що після зимових свят очікується зростання захворюваності.

"Багато людей зараз поїхали, багато хто зараз не бігає по магазинах і так далі", – сказала лікарка.

Крім того, у клініках більше важких випадків, повторила Голубовська. "А один важкий хворий вимагає ну дуже серйозного ресурсу", – вказала вона.

Лікарка наголосила: щодо питання локдауну варто провести нараду фахівців, які оцінять, зокрема, кількість вільних ліжок і можливість надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що локдаун в Україні, або так званий карантин зимових канікул, введуть із 8 до 24 січня 2021 року.

Чим відрізняється карантин від локдауну?

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це майже повна заборона вільно залишати свої будинки й жорстке обмеження пересування в межах міста та країни. Водночас карантин – це обмеження для населення, які покликані зупинити темпи поширення вірусу, не впливаючи істотно на звичний ритм життя.