Голубовська: офіційну COVID-статистику можна множити на 10 через тестування

Провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська вважає, що офіційну статистику щодо коронавірусу в країні можна множити на п'ять, а то й на десять.

Всьому виною те, що українці більше не хочуть робити тести на COVID-19, хоча така можливість є. За словами Голубовської, раніше було навпаки – стояли великі черги, але можливості держави були обмежені, передає УНН.

Медикиня зазначила, що нині сенсу в глобальному тестуванні немає.

"Я пам'ятаю тоді їздила пустельними вулицями і тут бачу – черга стоїть, як за хлібом у блокадному Ленінграді, а виявляється це на тестування. І ці люди стоять і один одного заражають. А не можна – весь сенс заходів у роз'єднанні людей, а не в скупченості. А зараз ситуація така, що можливостей уже більше, але люди вже не хочуть цим займатися. Офіційну статистику можна на 10 множити, на п'ять так точно", – сказала Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна переживає найважчий період від початку пандемії, а поточна хвиля COVID-19 за інтенсивністю приблизно в п'ять разів важча за осінню, сказала Ольга Голубовська.