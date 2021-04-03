Знаки зодіака, яким сильно пощастить в квітні

У квітні зірки обіцяють удачу представникам восьми сузір'їв. Овнів чекають гроші, Тельців – успіх на роботі, а Раків – вирішення старих проблем.

Для яких ще знаків зодіака місяць буде позитивним, ексклюзивно для OBOZREVATEL розповів відомий ясновидець і астролог Хаял Алекперов.

Овен

Початок місяця для Овнів – сприятливий час, щоб поліпшити свій фінансовий добробут. Представникам знака підвернеться чимало справ і починань, які обіцяють фінансову вигоду. Головне при цьому – триматися подалі від угод з людьми, в яких ви не впевнені на всі сто. Цілком ймовірно, що на вас захочуть нажитися.

Вдалі дні: 14, 18, 23

Несприятливі дні: 2, 28

Телець

Квітня обіцяє Тельцям успіх в роботі. Зараз, як ніколи, представникам знака буде легко підкорити намічені вершини. А тому намагайтеся сміливіше підходити до керівництва зі своїми ідеями і пропозиціями. Саме час зміцнити свій професійний авторитет.

Вдалі дні: 7, 13, 16

Несприятливі дні: 23, 25

Рак

Розташування небесних тіл обіцяє Ракам удачу в рішенні тих справ і починань, де представники знака багато разів стикалися з перешкодами на своєму шляху. Зараз перед вами відкриються потрібні двері. Що потрібно від вас, так це вчасно розгледіти шанси, які дає доля.

Вдалі дні: 3, 9, 14

Несприятливі дні: 10, 21

Лев

Середина весни обіцяє одиноким Левам позитивні зміни в особистому житті. Є велика ймовірність зустріти свою долю. Головне при цьому – зберігати баланс між трудовими буднями і відпочинком, не засиджуватися допізна на роботі і частіше виходити в світ.

Вдалі дні: 4, 11, 15

Несприятливі дні: 8, 12

Діва

Розташування небесних тіл допоможе Дівам досягти бажаних висот. Швидше за все, представники знака зустрінуть людей, поради яких допоможуть їм уникнути багатьох помилок і промахів. А тому намагайтеся частіше прислухатися до слів оточуючих.

Вдалі дні: 5, 22, 24

Несприятливі дні: 8, 13

Терези

У квітні Терези зможуть вдало вирішити давні конфлікти і розбіжності з близькими людьми. Знайти спільну мову з рідними не складе труднощів. Головне при цьому – проявити ініціативу, зробивши перший крок до примирення.

Вдалі дні: 1, 4, 11

Несприятливі дні: 1,18

Стрілець

Середина весни для Стрільців – сприятливий час для нових починань. Зараз в ваші вітрила буде дути попутний вітер. А тому з поставленими завданнями ви будете справлятися легко і без затримок. Головне – вірити в свої сили.

Вдалі дні: 6, 8, 17

Несприятливі дні: 25, 29

Водолій

Цей місяць для Водоліїв – вдалий період для втілення своїх планів у життя. Головне при цьому – бути впевненим в собі і прислухатися до власної інтуїції. Пам'ятайте, що люди, які цілеспрямовано намагаються умовити вас змінити точку зору, швидше за все, керуються зовсім не добрими намірами.

Вдалі дні: 10, 11, 28

Несприятливі дні: 14, 16

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