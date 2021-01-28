Головні недоліки знаків Зодіаку: які темні сторони вони приховують

У всіх є свої недоліки і слабкості. Якщо знати про них, то можна використати цю інформацію, щоб позбутися своїх "мінусів". Або ж завоювати прихильність певної людини.

Овен готовий перти напролом. Йому не властиві поняття такту або особистого простору. Якщо цьому знаку Зодіаку щось знадобиться від людини, він дістане її хоч на краю Землі. А отримавши бажане – зникне. Овен любить показувати, що він великий знавець моди й естет. Насправді ж це не так.

Телець здається дуже спокійним як зовні, так і внутрішньо. Але якщо хтось зачепить його особисті інтереси – ой-ой. Народжені під цим сузір'ям люди вміють не тільки заробляти, але й витрачати гроші з розумом, рахують кожну копійку. Тому Телець буде вимагати віддати йому всю суму, яку позичив. У бізнесі Телець гарує як заведений. А ось у любовних справах йому потрібен стимул, яким може стати гідний конкурент, пише сайт Goblis.

Близнюки обожнюють збирати і передавати далі чутки. Іноді й самі не проти стати джерелом пліток, зробивши власні здогадки. І вони впевнені, що це дуже об'єктивна інформація. Тому, обговорюючи когось із Близнюками, варто пам'ятати, що завтра про це знатиме весь офіс. Люблять плести інтриги, куди вплутують й інших, але самі зазвичай залишаються в тіні. Близнюки можуть сказати одне, подумати інше, а зробити – третє. Люблять заводити інтрижки на стороні.

Рак може образитися в будь-яку хвилину. Привід завжди знайдеться. Водночас про причини ніколи не розповість. Цей знак готовий з усього почутого виокремити тільки те, що йому треба. У коханні клянеться вічному і нетлінному, і відразу готовий зрадити з кимось більш успішним і сильним.

Лев уміє зачарувати з першого погляду. А вже з другого заповнить собою все навколо. Щоб домогтися прихильності людини, представник цього знака Зодіаку готовий іти на все: від романтичних жестів до погроз. Лев завжди хоче бути на першому місці і в центрі загальної уваги. Якщо пов'язати своє життя з Левом, то доведеться жити за його правилами.

Діва зазвичай здається милою і тихою. Але якщо хтось спробує перейти дорогу їй або близьким, тут вона перетворюється у вогненний ураган. Від природи наділена талантом успішно робити кар'єру і ставати керівником, навіть не докладаючи надзусиль. Іноді просто так може допомогти іншим. Завоювати Діву дуже складно, зате вона віддана до кінця. Однак схильна час від часу виїдати мозок.

Терези – натури романтичні й добрі. Так може здатися, якщо не познайомитися з ними ближче. Насправді ж вони вперті, примхливі й схильні до змін настрою. Готові з прагматичних цілей не тільки дружити, але навіть вийти заміж або одружуватися. Проте люди, що народилися під сузір'ям Терезів, совісні й завжди тримають своє слово.

Скорпіон – знак підступний, але привабливий. Може спалахувати і відразу гаснути. Схильний роками писати колишнім і просити зустрічі з ними. Вміє домагатися і підлаштовувати під себе інших людей. Працювати готовий тільки над тим, що сам вважає важливим.

Стрілець примудряється сам створювати собі проблеми. Обожнює вчити життю інших, особисто сам нічого не досягнувши. Завоювати Стрільця просто – головне висловлювати своє захоплення і сміятися з його жартів. Ось тільки цей знак Зодіаку звик часто міняти не тільки роботу, друзів і зачіску, а й партнера. Стрілець обожнює себе і може сильно втомити.

Козеріг завжди поводиться так, ніби всі навколо йому зобов'язані. Задоволений буває рідко, догодити йому – це фантастика. Занадто напористий і переоцінює свої сили, тому впадає в депресію, якщо щось не вигоріло. З роками Козеріг може стати м'якшим, але це не точно.

Водолій звик обирати собі партнера, який іншим здається зовсім невідповідним. А ось у друзях у нього зазвичай однодумці. Поняття сімейного життя у представників цього знака Зодіаку нерідко зовсім не таке, як думає його половинка. Повернути в реальний світ його можуть тільки діти, оскільки Водолій вважає, що його спадкоємців чекає велика доля.

Риби мають сильну інтуїцію і можуть читати людину, немов книгу. Але чомусь не роблять цього. Риби здаються вірними у шлюбі, надійними друзями і люблячими батьками. Що ж вони відчувають насправді – загадка. Готові завжди відчайдушно заперечувати свою провину, навіть якщо їх застукали на гарячому. Водночас можуть перевести стрілки на іншу людину.

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