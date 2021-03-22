Фонд Ріната Ахметова провів третю онлайн-конференцію для медиків, присвячену боротьбі з коронавірусом

Фонд Ріната Ахметова спільно з Міністерством та Асоціацією анестезіологів України провели третю онлайн-конференцію для лікарів, які протистоятьепідемії коронавірусу. Учасниками обговорення теми "COVID-19: що змінилося за рік" стали майже тисячамедиків зі всієї України.

– Україна демонструє один із кращих показників у Європі вборотьбі з недугою і займає 36 місце за рівнем смертності. За цією цифрою – тисячі врятованих життів українців. Але боротьба продовжується, і ми повинні зустріти третю хвилюпандемії максимально підготовленими. І тому такі зустрічі, як сьогодні, вкрай важливі, – сказав глава МОЗ Максим Степанов у відео зверненні до учасників конференції.

Директорка Департаменту комунікацій Фонду Юлія Єршовапоінформувала, що Рінат Ахметов виділив понад 300 мільйонів гривень на допомогу країні в боротьбі з COVID-19.

– Онлайн-конференції – частина масштабного проєктуФонду "Боротьба з COVID-19 в Україні", в рамках якогоопорні державні лікарні в усіх регіонах отримали 155 кисневих концентраторів, 337 тисяч експрес-тестів, більшніж 200 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту йвитратних матеріалів. Для 633 ліжко-місць у регіонах бувзабезпечений доступ до стаціонарних і мобільних джерелкисню. Ключовим елементом допомоги Фонду стали 205 апаратів ШВЛ – це найбільша поставка подібногообладнання в Україні за час пандемії. Всього допомогуФонду отримали 505 медустанов у 203 населених пунктах. Це найбільша, системна і масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам уборотьбі з коронавірусом, – розповіла Юлія Єршова.

Головними експертами третьої конференції виступили таківідомі фахівці, як президент Асоціації анестезіологівУкраїни Сергій Дубров, завідувач кафедри дитячихінфекційних хвороб НМУ ім. О. О. Богомольця Сергій Крамарьов, керівник центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук і завідувач відділення анестезіології Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромаданова Максим Пилипенко.

– У багатьох регіонах місця для інфікованих заповнені на 90-100%. Проблема не вирішена, і необхідно шукати шляхи її вирішення. Сподіваюся, сьогоднішній захід допоможефахівцям краще лікувати наших пацієнтів, – підкресливСергій Дубров.

На думку завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О. О. Богомольця Сергія Крамарьова, українськімедики набули нового досвіду за минулий рік:

– За минулий рік ми багато чому навчилися. І, можнасказати, перестали боятися цієї інфекції. Думаю, щоперспективи боротьби з нею є, і закони епідеміологіїпереможуть. Будь-яка інфекція закінчується.

Учасники обговорили питання, які сьогодні найбільшехвилюють і цікавлять українських медиків. Серед них киснева терапія при COVID-19 і рання реабілітація хворихіз тяжкою респіраторною недостатністю внаслідоккороновірусної інфекції. Також медики обговорили теми постковідного синдрому та вакцинації від COVID-19.