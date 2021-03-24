Фонд Порошенка передав три кисневі концентратори медзакладу на Київщині

Бородянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини на Київщині отримала 3 кисневі концентратори від благодійного Фонду Порошенка.

Про це у Facebook повідомила депутатка Київської обласної ради від "Європейської Солідарності" Галина Єрко.

"Бородянщина отримала три кисневі концентратори. Проблему захворюваності на COVID Київщина відчула ще минулого року, проте рівень оснащеності медичних закладів потребує поліпшення, особливо це стосується первинної ланки медицини, адже саме медики первинної ланки першими реагують та надають необхідну допомогу", – написала Єрко.

У медзакладах первинної ланки держава, на жаль, не передбачила встановлення кисневих концентраторів, пояснили медики. Тому лікарі розраховують на благодійників.

"Звертаються хворі, які навіть не мають декларації. Буває таке, що привозять із сатурацією 90, не завжди можна госпіталізувати такого хворого", – розповідає завідувачка відділення Бородянської АЗПСМ Ніна Шнайдер.

Бородянська амбулаторія на Київщині отримала 3 кисневі концентратори від благодійного Фонду Порошенка Facebook Галини Єрко

У медзакладах первинної ланки держава не передбачила встановлення кисневих концентраторів Facebook Галини Єрко

"Кисневі концентратори – дуже суттєва допомога для нашого закладу. Апарати будуть задіяні насамперед для порятунку тих, хто хворіє на СOVID-19, а також для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Дуже дякую Фонду Петра Порошенка за підтримку та допомогу в цей непростий час", – заявив головний лікар Бородянського центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Бовсуновський.

Медики зауважують, що кисневі концентратори мобільні і можуть надавати допомогу тим, хто потребує кисневої терапії, але не госпіталізується.

Апарати будуть задіяні насамперед для порятунку тих, хто хворіє на СOVID-19 Facebook Галини Єрко

Депутатка Київської облради Тетяна Семенова подякувала лікарям за важку працю в умовах пандемії і зауважила, що це не останні кисневі концентратори від Фонду Порошенка, які отримають медичні амбулаторії Київщині.

"Ще надійшло багато заяв від головних лікарів Центрів первинної медичної допомоги Київщини, і у них є надія отримати ці кисневі концентратори, на жаль, не від держави, а від благодійників", – додала вона.

Амбулаторія на Київщині отримала 3 кисневі концентратори від Фонду Порошенка Facebook Галини Єрко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 березня Київську область віднесено "червоної" зони. На Київщині, зокрема, коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу протягом трьох днів перевищив 20%, а рівень госпіталізації перевищив 70%.

Днями від Фонду Порошенка та волонтерів ще одна партія з 30 кисневих концентраторів відправлена в українські лікарні у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області. Наразі закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус є пріоритетом Фонду Порошенка та волонтерів. Вже більше 100 кисневих концентраторів передані в лікарні.

Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні 2020 року за підтримки Фонду Порошенка та компанії Рошен розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу під час пандемії 120 мільйонів гривень.