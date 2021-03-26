Фіолетовий день: факти, які слід знати про епілепсію

У п'ятницю, 26 березня, відзначається Міжнародний день боротьби з епілепсією, відомий також як Фіолетовий день. Мета цього щорічного заходу – підвищення обізнаності про дане захворювання.

Фіолетовий день придумала 9-річна Кессіді Меган, яка 2008 року написала про свою ідею в посланні до Асоціації хворих на епілепсію Нової Шотландії. Там підтримали ініціативу дівчинки, як, згодом, і в інших організаціях по всьому світу. Головні факти про епілепсію – далі в OBOZREVATEL.

Лавандовий колір визнано міжнародним кольором епілепсії. Відомо, що фіолетовий заспокійливо діє на психіку, знижуючи тривожність, фобії та страхи.

26 березня люди по всьому світу приколюють до свого одягу фіолетові стрічки або вдягають фіолетові речі – на знак підтримки хворих на епілепсію.

Також цього дня проходять різні заходи, мета яких – поширення знань про хворобу і про те, як надається перша допомога під час нападів. Організовуються благодійні аукціони, ярмарки та змагання, присвячені збору коштів для людей з діагнозом епілепсія.

Епілепсія – це хронічне неврологічне неінфекційне захворювання, на яке страждають близько 50 мільйонів людей по всьому світу, стверджує ВООЗ. Для хвороби характерне раптове виникнення нападів мимовільних судом, відомих як епілептичний напад.

Напади можуть супроводжуватися втратою свідомості, а також контролю над функціями кишечника або сечового міхура.

Епілептичний напад, як правило, триває менше двох хвилин, але після нього людині може знадобитися час, щоб повернутися до нормального стану.

Напад, який триває більше п'яти хвилин, називається епілептичний статус і є невідкладним станом.

Епілептичні напади можуть бути спровокованими гіпоглікемією (низький рівень глюкози в крові), зловживанням алкоголем в поєднанні з прийомом ліків, лихоманкою, енцефалітом, струсом мозку та іншими патологічними станами.

Причини неспровокованих нападів точно не встановлено, проте відомо, що вони можуть бути викликані стресом або нестачею сну. Зазвичай вони повторюються впродовж життя.

Причиною будь-яких нападів епілепсії є надлишок електричних імпульсів у мозку. Різниця може бути в інтенсивності та перебігу, зазначає колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Напад може виглядати як невеликий провал у пам'яті або як судоми по всьому тілу, іноді з піною з рота.

За даними ВООЗ, до 70% хворих на епілепсію можуть жити без нападів за умови лікування протисудомними лікарськими препаратами.

До 25% випадків розвитку захворювання можна уникнути. Профілактичні заходи включають у себе: попередження травм голови, належна перинатальна допомога, профілактика та контроль підвищеного тиску, цукрового діабету та ожиріння, відмова від куріння і зловживання алкоголем, боротьба з паразитами в тропічних регіонах.

Epilepsy Foundation пропонує коротке правило для надання першої допомоги людині, у якої стався напад судом: Stay, Safe, Side (залишатися, безпека, на боці).

1. Якщо ви перебуваєте поруч з людиною під час нападу епілепсії в неї, будьте з нею від початку до кінця (stay). Дайте нападу закінчитися самостійно.

2. Подбайте про те, щоб простір навколо хворого був безпечним (safe) і покладіть йому щось під голову для уникнення її травмування. Не кладіть нічого до рота і не намагайтеся силою стримати судоми.

3. Переверніть людину в стабільне бокове положення (side) і відзначте час початку судом. Якщо напад триває більше п'яти хвилин, викликайте швидку допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кривому Розі співробітники поліції врятували дівчинку з нападом епілепсії. Інцидент стався на вулиці Довженка.