Європейський суд із прав людини вирішить долю маленької українки, яку хочуть відібрати в матері

Найближчим часом Європейський суд із прав людини розгляне справу про примусове видворення 3-річної українки в Мексику. Поки мама з дочкою змушені ховатися, оскільки будь-якої миті дівчинку можуть насильно відібрати й відправити до батька. На бік іноземця встали представники ГУ Мін'юсту України в Запорізькій області.

Як розповіла OBOZREVATEL мати 3-річної Мішель Яна Чистякова, батько дитини, 52-річний громадянин Мексики, за допомогою чиновників із ГУ Міністерства юстиції в Запорізькій області намагається насильно забрати дитину жити до себе. Судові тяганини тривають уже два роки. Водночас іноземця підтримують чиновники ГУ Мін'юсту в Запорізькій області.

Буквально перед Новим роком мама дівчинки Яна Чистякова отримала лист з Європейського суду з прав людини про те, що до 15 січня припинено всі дії щодо виселення дитини з України.

"Ще в жовтні я звернулася до ЄСПЛ. Там уже 19 листопада ухвалили рішення зупинити всі примусові дії з виселення дитини з території України в Мексику. Лист про це потрапив до мене вже 31 грудня 2020 року. Сподіваюся, що найближчим часом суд ухвалить справедливе рішення", – каже Яна.

Нагадаємо, що ця історія почалася ще влітку 2018 року. Тоді Яна разом із маленькою донькою і чоловіком-іноземцем приїхали до Запоріжжя відвідати її маму, у якої виявили онкологію. Через кілька днів після прибуття в Україну чоловік передав жінці документи на дочку й залишив їх жити одних, самостійно. Сам поїхав у невідомому напрямку, навіть не повідомивши дату повернення. До того ж у родині вже були розбіжності, і Яна вирішила з ним розлучитися.

Тоді мексиканець звернувся у своє міністерство юстиції й зажадав повернути йому дочку, яку нібито дружина незаконно вивезла в Україну. Водночас він послався на Гаазьку конвенцію 1980 року. Хоча насправді подружжя разом прилетіло на батьківщину Яни, а про те, що дочку "вкрали", мексиканець згадав аж через пів року, коли дізнався від Яни про розлучення.

Маленька Мішель, незважаючи на те, що народилася в Мексиці, уже давно має українське громадянство. І понад два роки дівчинка живе в Україні разом із мамою і сестрою (дочка Яни від першого шлюбу), знає і розуміє українську і російську мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська стилістка Тетяна Бернер розповіла, як її колишній чоловік, громадянин Німеччини, намагається відібрати й вивезти дитину з України.

Він не дозволяє матері бачитися із сином, а щоб привітати хлопчика з днем народження, Тетяні довелося викликати поліцію. Пізніше стало відомо, що німцеві усе ж таки вдалося вивезти дитину, незважаючи на рішення суду про заборону. Українські прикордонники чомусь не помітили цього документа і пропустили батька з дитиною.