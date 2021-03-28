.Знаете что меня просто бесит. Это полное игнорирование методики оценки эпидситуации в цивилизованных странах.

В нормальных странах критерием оценки тяжести эпидситуации есть число госпитализаций на душу населения. Но только не в Украине. Вот показываю к чему приводит игнорирование нормального подхода.

( Сразу сделаю оговорку, в Европе считают число новых случаев на душу населения в каждом регионе за единицу времени. Для этого надо делать много тестов. Но только не в Украине. С учетом наших реалий, можно число число госпитализаций на душу населения как это делает Европейский СDC да и не только )

Продолжим. Вот показываю к чему приводит неполноценный подход в оценке эпид.ситуации. Хмельницкая область. Выделил красным цветом. По числу госпитализаций на душу населения Хмельницкая область уже вторая по Украине с показателем 1640 на 1 млн населения. Но область не красная. Т.к. по критериям МОЗ там все оранжевое. Надеюсь там нет проблем с кислородом, и госпитализациями, но область уже 50 дней растет, и растет даже с ускорением темпов заполнения. Прошу не забывать, что реально заболевших в 10 раз больше, просто они не нуждаются в госпитализации. Область уже просто горит от новых заражений. Но в МОЗе все ОК. Койки есть. А то что заражения охватывают все больше людей, они этого в упор не хотят замечать. За сегодня госпитализации в области увеличились на 64 пациента. Уже две недели в среднем 53-54 прирост общих госпитализаций. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ! Относительные темпы заполнения койкомест тоже очень высокие.

В Европе при уровне госпитализаций 500-600 на 1 млн населения, страны уходили в локдаун. А у нас ничего, чашка петри. Выживет сильнейший.

Общая ситуация по Украине.

За пятницу -566 коек. Реанимации +14, ШВЛ +44.

Областной разрез смотрите в таблице.

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УПД. Областная комиссия ввела карантин который вступает в действие с 29 марта. Но на полшишечки. Ресторанам и кафе можно работать до 22:00. Младшей школе учиться можно. Пром рынки закрют толлько если так решат комиссии на местах.