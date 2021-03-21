Емоції на війні – погані помічники
Реакція суспільства на вчорашній бардак на Банковій така, що скоро за Стерненка ніхто не вийде.
Це поганий подарунок на День народження.
Прикро, але абсолютно сфабриковані справи проти ветеранів, патріотів і волонтерів, що конче заслуговують на захист (наприклад, свавілля, коли Ріфмастер рік утримується бездоказово в тюрмі) "завдяки" таким діям також будуть частково заплямовані і можуть втратити частину підтримки.
Все ж думаю, що та "акція"– всього лиш втрата контролю над емоціями, а не спланована провокація.
Будь-яка серйозна дія вимагає продуманого стратегічного планування, і контролю за процесом – ви вже, напевно, пересвідчились, що українське суспільство має справу з підступними і майстерними маніпуляторами в якості візаві і на фронті, і в тилу.
Було би круто і насправді майстерно учасникам того двіжу не вестись на провокації вчора, а використовувати ситуацію собі на користь.
Але це вже наступний левел.
В першу чергу, мусить бути сформульована достойна мета.
Ні за що не повірю, що метою було сплюндрувати символ держави, за який пролиті ріки крові.
Емоції на війні – погані помічники.