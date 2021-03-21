Реакція суспільства на вчорашній бардак на Банковій така, що скоро за Стерненка ніхто не вийде.

Це поганий подарунок на День народження.

Прикро, але абсолютно сфабриковані справи проти ветеранів, патріотів і волонтерів, що конче заслуговують на захист (наприклад, свавілля, коли Ріфмастер рік утримується бездоказово в тюрмі) "завдяки" таким діям також будуть частково заплямовані і можуть втратити частину підтримки.

Все ж думаю, що та "акція"– всього лиш втрата контролю над емоціями, а не спланована провокація.

Будь-яка серйозна дія вимагає продуманого стратегічного планування, і контролю за процесом – ви вже, напевно, пересвідчились, що українське суспільство має справу з підступними і майстерними маніпуляторами в якості візаві і на фронті, і в тилу.

Було би круто і насправді майстерно учасникам того двіжу не вестись на провокації вчора, а використовувати ситуацію собі на користь.

Але це вже наступний левел.

В першу чергу, мусить бути сформульована достойна мета.

Ні за що не повірю, що метою було сплюндрувати символ держави, за який пролиті ріки крові.

Емоції на війні – погані помічники.