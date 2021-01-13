Карантин в Україні може діяти весь 2021 рік – джерело в Кабміні

Галина Остаповець Економіка 16:46, 13.01.2021 Оновлено: 17:19, 13.01.2021

Після закінчення т.зв. локдауну, який діє в Україні з 8 до 24 січня, бізнес відновить свою роботу, але карантинні обмеження збережуться протягом усього 2021 року.

Джерела OBOZREVATEL у Кабміні розповіли, що загалом обмежувальні заходи можуть тривати в Україні навіть до 2023 року. За прогнозами лікарів, до того часу поширення коронавірусу має зупиниться, тому що перехворіє більшість жителів планети.

"Після 24 січня відкриється бізнес, але обмеження (карантин, який діяв до 8 січня. – Ред), триватимуть весь цей рік. А взагалі за нашими розрахунками карантин заплановано до 2023 року", – уточнило джерело.

Нагадаємо, на брифінгу в середу, 13 січня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що після 24 січня країна повернеться до адаптивного карантину. Мовляв, продовжувати нинішні жорсткі обмеження "немає сенсу", оскільки таке рішення "має бути логічним і відповідати законам епідеміології".

Міністр також запевнив, що нинішній локдаун не скасують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Степанов заявляв про необхідність продовжити жорсткий карантин після 24 січня. За його словами, на цьому наполягають провідні епідеміологи країни.

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