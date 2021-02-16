Дзеркальні дати 2021 року: нумерологиня назвала найвдаліші дні

Дзеркальні дати з погляду нумерології – одні з найбільш сприятливих днів. Вони можуть зробити життя кращим.

Протягом року нас такі особливі дні чекають щомісяця. У чому вони будуть допомагати і як, написала на своєму сайті психологиня-нумерологиня Лариса Браницька.

3 березня стане відмінним днем для покупки або створення амулетів, духовних практик, молитов і побудови планів. Бажано також зробити вдома прибирання і перестановку. Так можна почистити енергетику житла.

4 квітня стане найбільш спокійним днем у році. Саме в цей день можна ухвалювати дуже важливі і доленосні рішення.

5 травня найкраще підійде для творчої роботи і наведення краси. У цей весняний день догляд за своїм тілом і оновлення гардероба принесуть задоволення і підуть на користь. Прислухайтеся до інтуїції – вона буде надзвичайно гострою.

6 червня – день прощення, відходу від негараздів і неприємностей.

7 липня оточення буде дуже відкритим і позитивно налаштованим. У цей день ми отримаємо шанс відкинути все напускне і другорядне, щоб знайти істину.

8 серпня добре робити покупки і розважатися. Але важливо не забувати і про рівновагу між роботою і відпочинком. Якщо не балувати себе, то можна швидко перегоріти.

9 вересня можуть відкритися нові істини. Осягнути мудрість вдасться, якщо бути відкритими для всього нового. День звільнення від страхів і шкідливих звичок.

10 жовтня стане датою, яка найкраще підійде для побудови довгострокових планів. Якщо з'явиться шанс досягти успіху або показати себе в чомусь, то потрібно добре зважити свої можливості.

11 листопада можна сміливо займатися своєю зовнішність, вести спільні справи.

12 грудня – остання дзеркальна дата 2021 року. Цей день хороший, щоб помиритися з близькими, вирішити юридичні проблеми, викинути непотрібні речі. Вдало завершувати термінові справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL: