Дзеркальна дата 12.02.2021: що категорично не можна робити цього дня

12 лютого 2021 року настане особлива дата. 12.02.2012 – це дзеркальне число, що читається однаково в обидва боки.

Це також початок Нового року за китайським місячним календарем. Тому з погляду астрології та нумерології, дата має особливі властивості. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла майстриня фен-шуй Вікторія Хілініч.

Цей день вважають несприятливим для шлюбу і медичних втручань – через підвищену ймовірність ускладнень. Він також несприятливий для початку подорожей, масових зборів. Продовжується ретроградний Меркурій, тому купівля транспорту і комп’ютерних засобів теж може бути ускладнена поломками. Можуть статися природні катаклізми.

"Але цей день чудовий для оновлення. Такого, як зміна кольору і форми зачіски, якщо ви хочете, щоб вона трималася довго, а також початку дієти, якщо ви хочете прогресу. А також – позбавлення шкідливих звичок", – додала Хілініч.

Подаруйте те, що вам не потрібно, тому, хто бажає цього.

12 лютого стане днем, коли деякі стосунки розпадуться назавжди. Є можливість розпрощатись із чимось не актуальним і нежиттєздатним назавжди.

За місячним календарем, у ніч з 11 на 12 лютого відбувається важлива зміна. Це перший день першого місячного місяця у новому році. Саме в цей час уся східна частина планети готує ритуал зустрічі багатства, процвітання. Бо вважається, що він несе найбільший за весь рік імпульс для оновлення і припливу позитивних життєвих сил.

12 лютого – дуже цікавий день із точки зору нумерології, як східної так і західної. У фен-шуй дата 12.02.2021 містить багато двійок, які пов’язані із хворобами і затримками, що були актуальні увесь минулий рік. Але разом з одиницями це створює новий початок для можливостей у лікуванні й оздоровленні після наслідків 2020 року.

Крім того, заміжня жінка може почати заявляти про свої права і диктувати власні умови чоловікові.

У західній нумерології акцентується виклик навчитися бути більш незалежними, постояти за себе, обстояти свої права і точку зору. Необхідно через дію спробувати нове, знайти у собі силу волі й укріпити її. Бути більш твердим і довіряти самому собі.

Корисним буде бажання робити свою справу так, щоб не залежати від інших. Але цей імпульс одиниць можна просунути лише шляхом через двійку і нуль: обнуління старого і необхідність стати готовими до кооперацій і компромісів, уважно реагуючи на емоційне підґрунтя і підвалини ситуацій.

"Підсумовуючи числа цієї дати, у нас з’являється дев’ятка, яка свідчить про те, що той, хто слідує за вищою моральною метою і не боїться поділитися з іншими тим, що для нього цінне, від усього серця, у цей день досягне найбільших результатів", – зазначила майстриня фен-шуй.

21.02.2021 ви будете відчувати ентузіазм і бажання позбутися травмуючих обставин, але уникайте надмірності в діях. Особливо, якщо захищаєте себе чи інших. Прибуток можливий через правильне та об’єктивне висвітлення інформації про те, що ви робите і хочете. Треба діяти розважливо з друзями, сім’єю та колективом. Не варто поводитися зухвало щодо натовпу людей, бо біла ворона може перетворитися на цапа-відбувайла. Чутливих людей чекає відкриття нових поглядів на світ, вони зрозуміють необхідність більш відповідально і незалежно ставитись до подій власного життя.

Метал Інь, який керує цим днем, може демонструвати холодну непроникність ззовні, але можна буде легко когось образити або образитись самому. Ключ – це дипломатія і пошук єднання, дотримання високих принципів. Тоді активність і бажання контролю дадуть користь. Також може постати питання стосунків: а чи варто бути саме з цією людиною? Корисно у цей день виписати всі "за" та "проти" рішень, які вам важко даються.

Більше цікавих прогнозів ви можете знайти на сайті Dragon's Gate.

Як повідомляв OBOZREVATEL: