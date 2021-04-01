ДТП з автобусом у Польщі: українка не вийшла з коми, потрібно $500 тисяч на лікування

Постраждала в аварії з українським автобусом у Польщі 6 березня 27-річна Анастасія Кочеткова з Хмельницького досі не вийшла з коми в польському шпиталі, а рідні збирають $500 тисяч на її лікування.

Мама дівчини розповіла "Сегодня", що вона навчалася в IТ-школі в Кракові і їхала в Україну до рідних. Жінка чекала дочку на вокзалі, коли чоловік розповів про аварію, а в консульстві повідомили, що Кочеткова була в автобусі.

"Можу прийти тільки побути під дверима реанімації і все. Навіть через скло не дають побачити її", – розповіла мама Ірина Стадниченко.

Після аварії постраждала до тями ще не приходила, у неї крововилив у мозок. Журналісти намагалися з'ясувати у шпиталі, чи поліпшився стан дівчини, але через локдаун там не дають коментарів.

"Не говорять нічого, кажуть одне – дуже важка. Дуже важка. Але вже почала так трошки ніби розплющувати очі, ну, це так мимоволі виходить", – поділилася мама дівчини.

У Кам'янці-Подільському, звідки родом дівчина, організували збирання коштів на її лікування – $500 тисяч. Кочеткова хоч і мала студентську страховку, але всіх витрат вона не покриє. Щойно дівчина вийде з коми, її готові прийняти в клініці польського Жешува.

"Нам потрібно, ну як мені кажуть, ще щонайменше дві операції, оскільки в неї дуже побиті лицьові кістки. Їх потрібно скласти як пазлик", – розповіла мама постраждалої.

Допомогти Анастасії можна, переказавши кошти на такі рахунки:

Українська гривня: ПриватБанк 5168757344761715 (мама Ірина Стадниченко)

Долари США: PKO BANK POLSKI IBAN PL63102042740000170200874875 mother Iryna Stadnichenko

Євро: PKO BANK POLSKI IBAN PL58102042740000190200874867 mother Iryna Stadnichenko

Злотий: PKO BANK POLSKI +60102042740000130200874834 matka Iryna Stadnichenko

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Польщі 6 березня поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП. П'ять громадян України загинули, 35 отримали поранення. Автомобіль вдарився об перила на виїзді з міста, скотився з насипу і впав у канаву.