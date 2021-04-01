ДТП з автобусом у Польщі: українка не вийшла з коми, потрібно $500 тисяч на лікування

Постраждала в аварії з українським автобусом у Польщі 6 березня 27-річна Анастасія Кочеткова з Хмельницького до сих пір не вийшла з коми в польському шпиталі, а рідні збирають $500 тисяч на її лікування.

Мама дівчини розповіла "Сегодня", що вона навчалася в IТ-школі в Кракові і їхала в Україну до рідних. Жінка чекала дочку на вокзалі, коли чоловік розповів про аварію, а в консульстві повідомили, що Кочеткова була в автобусі.

"Можу прийти тільки побути під дверима реанімації і все. Навіть через скло не дають побачити її", – розповіла мама Ірина Стадниченко.

Після аварії постраждала до тями ще не приходила, у неї крововилив у мозок. Журналісти намагалися з'ясувати в госпіталі, чи поліпшилося стан дівчини, але через локдаун там не дають коментарів.

"Не говорять нічого, кажуть одне, дуже важка. Дуже важка. Але вже почала так трошки ніби відкривати очі, ну, це так мимоволі виходить", – поділилася мама дівчини.

У Кам'янці-Подільському, звідки родом дівчина, організували збір коштів на її лікування – $500 тисяч. Кочеткова хоч і мала студентську страховку, але всіх витрат вона не покриє. Як тільки дівчина вийде з коми, її готові прийняти в клініці польського Жешува.

"Нам потрібно, ну як мені кажуть, ще як мінімум дві операції, так як у неї дуже побиті лицьові кістки. Їх потрібно скласти як пазлик", – розповіла мама постраждалої.

Українська гривня: ПриватБанк 5168757344761715 (мама Ірина Стадниченко)

Долари США: PKO BANK POLSKI IBAN PL63102042740000170200874875 mother Iryna Stadnichenko

Євро: PKO BANK POLSKI IBAN PL58102042740000190200874867 mother Iryna Stadnichenko

Злотий: PKO BANK POLSKI +60102042740000130200874834 matka Iryna Stadnichenko

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Польщі 6 березня поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП. П'ять громадян України загинули, 35 отримали поранення. Автомобіль вдарився об перила на виїзді з міста, скотився з насипу і впав в канаву.