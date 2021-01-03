Друзі загадково загиблої в Туреччині українки не вірять у самогубство: там нібито хочуть прикрити когось важливого

Друзі 30-річної українки Христини Новицкой, яка загинула в Туреччині, не вірять у версію її самогубства, і навіть вважають, що місцеві правоохоронці можуть "прикривати когось важливого". Вони кажуть, що Христина була дуже веселою і любила життя, і не схоже що вона могла ось так просто з нею розлучитися.

Однак турецька поліція припускає, що українка наклала на себе руки через пандемію – нібито тривалий час вона залишалася без роботи і не витримала цього.

Детальніше про загадкову справу читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Двері закриті зсередини і слідів боротьби немає?

Трагічна звістка про смерть 30-річної танцівниці і перекладачки з турецької мови Христини Новицкой потрясла багатьох, хто її знав. Як заявили в місцевій поліції, тіло дівчини виявили в будинку неподалік від курортного міста Бодрум.

Її мама кілька днів не могла зв'язатися з дочкою по телефону. 2 січня вона попросила сусіда сходити в будинок до неї і дізнатися, що трапилося. Однак і сусідові ніхто не відкрив. Тоді він викликав поліцію.

Христині Новицкой було 30 років Facebook Христини Новицкой

Поліцейські виявили Христину виявили сидячою на стільці посеред кімнати. Її руки були скуті наручниками, на голові був поліетиленовий сміттєвий пакет. Також повідомляється, що під час огляду кімнати були знайдені шарф, мотузки і деревне вугілля.

Двері в квартиру були замкнені зсередини, а ключ знаходився в замковій щілині. Вікна також були закриті, в будинку не виявили безладу і слідів боротьби.

Тіло Христини відправлено в Інститут судмедекспертизи міста Мугла для встановлення точної причини смерті. У понеділок, 4 січня її сім'я повинна прилетіти до Туреччини для того, щоб оформити документи і забрати тіло. Поліція веде слідство, проте натякає, що це могло бути самогубство.

У Туреччині Христина працювала танцівницею і перекладачкою Facebook Христини Новицкой

Завжди була замкнутої

Всі друзі і знайомі, з ким нам вдалося поспілкуватися, в один голос заявляють, що не вірять у версію самогубства дівчини.

Крістіна родом зі столиці України. Тут вона закінчила Київський національний лінгвістичний університет, вивчала східні мови. Вона добре знала турецьку і працювала перекладачем.

"Ми з нею спілкувалися, коли були студентками. Це дуже добра, чуйна, приємна і неконфліктна людина. Правда, про своє особисте життя вона вважала за краще не розповсюджуватися. Всі, хто з нею вчився, зараз в шоці. Ми не віримо в версію самогубства", – повідомила OBOZREVATEL одна з її однокурсниць.

Христина вважала за краще не розповідати про особисте життя

"Після вузу ми рідко з нею спілкувалися. Я навіть і не знала, що вона переїхала до Туреччини. Років зо три тому бачилися в Києві, вона нічого про це не говорила. Правда, я знала, що вона часто їздить до Туреччини, що вона там працює перекладачкою ", – розповіла OBOZREVATEL інша її однокурсниця.

Також знайома Христини розповіла, що дівчина в Києві захоплювалася танцями, навіть відвідувала танцювальну школу, вивчала танець "бачата".

Ще одна подруга Христини зазначила, що дівчина завжди була потайливої, що стосувалося її особистого життя. "Вона навіть ніколи не постила багато фотографій. Про особисте життя не розповідала. Але в той же час була відкритою, веселою і життєрадісною", – говорить OBOZREVATEL її подруга.

Рідкісні фото Христини, тут їй приблизно 20 років

Втратила роботу і була в депресії?

Через турецькі ЗМІ поліція нав'язує думку про те, що в останні десять місяців Христина нібито була в депресії. Вона викладала в школі танців в торговому центрі в Бодрумі, а через пандемію коронавируса залишилася без роботи і без засобів до існування. Всі ці місяці вона перебувала в ізоляції, приймала антидепресанти.

Христина вивчала латино-американські танці

... і захоплювалася східними мовами

"Дивна версія. У Христини є рідні в Києві, мама. Якщо вона залишилася без роботи, вона могла повернутися додому. До того ж в Туреччині вже з літа життя ожила, полетіли туди туристи, і Христина могла знайти собі роботу. Я не вірю в ці домисли. Ймовірно, хочуть прикрити когось дуже важливого ", – каже її знайома.

У поліції запевняють, що переглядали камери відеоспостережень навколо будинку, але до Христини останнім часом ніхто не приходив. Слідство ще триває.