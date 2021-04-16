Дружина воїна ЗСУ, якого похоронили у Чернівцях, розповіла про їхнє фронтове кохання

Дружина воїна Збройних сил України Олексія Мамчія, якого 16 квітня похоронили у Чернівцях, розповіла, що вони познайомилися і покохали одне одного на фронті.

Згодом пара відсвяткувала весілля у рідному місті Героя, пише "Чернівецький промінь". Чоловік і дружина постійно бул и поряд, бо навіть на Донбасі їхні позиції знаходилися неподалік одна від одної.

Любов сказала, що її чоловік вирушив на війну у 2019 році – одразу після того, як звідти повернувся його найменший брат Євген.

"Люблячий був, веселий. Мене він дуже любив. Я йшла ближче до ворога, тому він більше за мене переживав. Ніхто не міг подумати, що його вб`ють там, де більше людей. Ввечері ще до мене приходив, а вранці вже сказали, що його немає", – згадує жінка.

Говорячи про трагічний день 13 квітня, коли російські окупанти забрали життя її коханого, захисниця додала, що обстріли тоді почались ще вранці. А ближче до кінця дня вороги підійшли до штабу.

Нагадаємо, 40-річний Олексій Мамчій загинув у зоні ООС 13 квітня внаслідок вибуху ворожої міни, яку окупанти скинули з повітря. Трагедія трапилася поблизу Майорського. Чоловік служив старшим водієм зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А3715 (10 гірсько-штурмова бригада).

Ще один брат Олексія Мамчія, Станіслав, загинув на фронті російсько-української війни у 2016 році. Це трапилося поблизу Авдіївки під час мінометного обстрілу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також 16 квітня Буковина провела в останню путь 24-річного Ярослава Карлійчука. Його похоронили у рідному селі Черепківці. У воїна лишилися дружина і маленький син.