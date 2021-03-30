Все нове – добре забуте старе. Сьогодні влада згадала про те, про що говорили ще в 2015 році. Створення з Донбасу привабливою "вітрини" на контрасті з окупованими територіями. Новий підхід пропонують використовувати в відношенні до територій Донецької і Луганської областей, які поруч з лінією розмежування.

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Стратегия достаточно простая и логичная. О ней рассказал вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Мол, инвестиции в эти территории достаточно рискованные и привлекать деньги можно только очень хорошими условиями. Концепцию в правительстве уже утвердили, на ее основе разрабатывают стратегию. "Финалом будет пакет законопроектов в парламенте. Главная идея - это построить "пояс успешности" в Донецкой и Луганской области, в свободной части Украины, за счет инвестиционного подхода", - говорит вице-премьер.

Откуда придут деньги? Есть расчет на бюджетное финансирование, кредиты, донорские проекты, но это не основное. Главное, что логично, - привлекать инвесторов. И для этого нужно создать необходимые условия. Пахнет грандиозным "распилим". Но давайте на секунду предположим, что все будет честно. Дело хорошее и спорить с этим было бы глупо. Однако есть два момента, на которые хотелось бы обратить внимание вице-премьера Резникова и всего правительства. Они несколько снижают красоту игры.

Первый. Надеюсь, у вас нет иллюзий по поводу важности мнения жителей на оккупированных территориях для перспектив этих самых территорий? Люди могут видеть, что в Украине жизнь гораздо лучше. Они и сейчас это видят. У нас нет комендантского часа, в сравнении с ОРДЛО есть работающие законы и реально защищены права граждан. Зарплата выше в разы, рабочих мест гораздо больше, в магазинах цены ниже, а ассортимент лучше. Разницу можно (и нужно) усиливать.

Но даже при очевидном разрыве социально-экономической ситуации, если 99,9% жителей ОРДЛО будут всем сердцем или всем желудком мечтать о возвращении Украины – это ни на что не влияет. Там нет выборов в нашем понимании этого слова, протесты невозможны по умолчанию, решения принимают в Москве, а люди с автоматами доходчиво доносят его до благодарного населения. Крапка.

Второй. Как в анекдоте: Если верблюд может не пить две недели – почему он не бросит совсем? Простите, если правительство в состоянии разработать экономическую стратегию, способную заманить инвесторов в Донецкую и Луганскую область – почему они не разработают ее для всей Украины? Жители Киевской или Черниговской области недостойны жить, как в "витрине" на фоне ОРДЛО и РФ? Жители Львовщины и Черкащины пусть остаются, как есть? Не все граждане Украины одинаково полезны? Не верю.

Скорее я поверю, что правительство не в состоянии разработать успешную стратегию быстрого роста. И не предлагает Верховной Раде необходимые для привлечения инвесторов законопроекты. Результат мы видим – за год падение ВВП на 4%. Отсутствие программы на год, не говоря уже про отсутствие стратегии года на три. Правительство откровенно симулирует работу и не видит, что можно сделать на перспективу. Давайте будем реалистами – этот Кабмин не знает, что делать со страной и не осилит построение "витрины" в проблемном регионе.

Такое впечатление, что нынешних членов правительства набирали не по профессиональным качествам, а чтобы удовлетворить аппетиты групп влияния. Группы - довольны, правительство - надувает щеки, попутно топит экономику и рейтинг президента.

Своими действиями они президента просто подставляют, причем ежедневно. Лучшее, что они могут сделать – уйти и уступить место тем, кто знает, что и как делать. Хотя вот конкретно Резникова я бы оставил. С другой стороны, пусть остаются и "съедят" рейтинг Владимира Зеленского до нуля. Очень интересно, бывает ли отрицательное значение. С этими парнями можем узнать уже очень скоро.