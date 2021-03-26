Під Шумами загинув підполковник ЗСУ: ім'я та фото Героя

Внаслідок мінометного обстрілу на Донбасі в п'ятницю, 26 березня, загинув підполковник Коваль Сергій Васильович.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці військової частини А2641 Збройних сил України. Товариші по службі Коваля написали, що їхній побратим помер героїчно, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

"Кадровий офіцер, випускник Кам'янець-Подільського військово-інженерного інституту, Сергій Васильович усе своє професійне життя присвятив Збройним силам України", – вказано в повідомленні.

Коваль був командиром взводу розмінування, пізніше – командиром загону пошуку і знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Він брав участь у миротворчих операціях, в АТО вирушив із початку російсько-української війни. Неодноразово був нагороджений відомчими відзнаками.

Сергій Коваль Facebook / Військова частина А2641

Військові зазначили, що підполковник "залишиться в їхніх серцях мудрим командиром і патріотом своєї країни".

"Увесь особовий склад Об'єднаного навчально-тренувального центру Сил підтримки Збройних сил України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Васильовича", – підсумували в пості.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, під Шумами Донецької області 26 березня терористи влаштували мінометний обстріл. Як наслідок, загинули четверо воїнів ЗСУ, ще двоє отримали поранення.

Після цього українська делегація в Тристоронній контактній групі скликала термінову внутрішню нараду.