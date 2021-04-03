Неділя в Україні притягне до себе більше опадів.

На першій карті видно, де завтра ймовірні дощі (синеньке), а де навіть мокрий сніг (рожеве).

Мокрий сніг 4-го березня очікується в західних областях.

Увага! На Півдні та Сході завтра можливі сильні дощі. На решті території України дощі періодичні, невеликі, місцями.

Температура повітря залишається невисокою – у неділю максимально +5+11 градусів.

А найближчої ночі навіть передбачається невеликий мороз (окрім південної частини).

У Києві 4-го квітня місцями невеликий дощ. Вдень щонайвище очікується до +10 градусів, а ось найближчої ночі можливо 0-2 градуси морозу.

У контексті вимкнення опалення, зміни зимової ґуми на літню, масових висадок на городах та повного оновлення гардеробу на пізньовесняний я б не поспішала, а почекала ще трохи.

Бо.

Друга карта – це прогноз опадів на Благовіщення.

І якщо прогноз підтвердиться, нас чекає 7-8 квітня вкрай несприятлива погода.

Циклон та похолодання зумовлять перехід сильного дощу у сильний мокрий сніг. Карта 2.

Буду уважно стежити за розвитком синоптичних подій, уточнювати і сподіватися на атмосферну совість))

І сподіваюсь, усі знають, що 1-ше квітня було лише один день і вже минуло.

Так що прогнози справжні, які, проте, тому й називаються прогнозами, бо несуть у собі вірогідність, а не доконаний майбутній факт.

Тому уважно стежимо за свіжими прогнозами погоди і особливо тримаємо в полі зору 7-ме квітня, Благовіщення!)

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