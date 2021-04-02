До України дійсно прийдуть нічні морози: Діденко дала прогноз погоди без жартів

В Україні дійсно йде холодний атмосферний фронт, який зумовить дощі, місцями навіть з грозами, а також нічні морози.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вона уточнила, що негода переміщатиметься на схід (щоб подивитися карту, доскролльте сторінку до кінця).

Так, в п'ятницю, 2 квітня, опади можливі на заході, півночі, місцями в центрі, а також Одеській і Миколаївській областях. На решті території збережеться суха погода.

У північних, західних, Вінницькій областях температура повітря не перевищуватиме 8-13 градусів тепла, які не решті території від +12 до +16.

У Києві дощі, можливі грози, + 9... + 11.

У суботу та неділю, 3 і 4 квітня, температура вночі знизитися на півночі і заході до -2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, 1 квітня, Діденко опублікувала жартівливий прогноз погоди, згідно з яким в Україні нібито будуть морози до 7 градусів, а також піде сніг.