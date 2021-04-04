Дзеркальна дата 04.04: що краще робити в цей день

4 квітня настане дзеркальна дата, яка обіцяє гармонію і рішучість. У цей день нас чекають шанси на фінансове процвітання і рішення проблем.

Яким енергетично буде день 04.04.2021, ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла психологиня-нумерологиня Лариса Браницька.

"Якщо порівнювати це з стільцем, що чотири ніжки – найстійкіша позиція. А тут ще й подвійна стійкість", – зазначила вона.

В цілому 4 – це число здоров'я, спокою, стабільності та розсудливості. І всього, що пов'язано з планами. Енергетика 4 квітня така, що ідеально продумати далекосяжну тактику. Це, зокрема, можуть бути питання стабільних фінансових надходжень. У цей день можна приймати рішення, на які в інші дні було важко зважитися з тих чи інших причин.

Згідно нумерології, цей день в сумі дає число 13, що знову дає 4 (1 + 3). Стабільність і рівновага, які дає це число, посилюються ще більше. Також в психоматриці цього дня є число 5, яке обіцяє зміни і можливість поглянути на речі під іншим кутом зору, що допоможе вирішити деякі проблеми. В цілому, 4 квітня день енергетичного підйому.

Згідно нумерології фен-шуй, це день пройде під сузір'ям, символом якого є Сонце. Це день трьох 4, але вони знаходяться в енергетичному балансі. Тобто, людина може максимально прийняти свою енергію і нею скористатися.

Також 04.04.2021 буде високим рівень сексуальної енергії, тому крім нових романтичних відносин може надійти пропозиція руки і серця, за якою послідує заповітне "Так".

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