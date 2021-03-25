Так, друзі – сьогодні буде великий і цікавий фото-пост з розповіддю про радянський дефіцит. Практично весь час існування СРСР існував дефіцит на ті чи інші товари споживання - як легкої промисловості, так і продовольчі. Особливо сильно дефіцит проявився в останні роки, коли планова радянська економіка повністю себе зжила,

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Что такое рыночный дефицит? Это превышение спроса над предложением. Деньги у населения были, их покупательная способность осталась прежней — но товаров, которые можно было купить за эти деньги, не было. Плановая экономика в том виде, в котором она существовала в СССР, не могла обеспечить достаточного количества нужных населению товаров, а многие нужные вещи попросту не производились, так как считались в СССР "признаками буржуазного потребительства".

Какие товары были дефицитными? Ситуация сильно отличалась в зависимости от года, а также от региона большой страны. Лучше всего снабжались столицы союзных республик, а также спецгорода, вроде Припяти; тогда как в азиатской части страны и в городах меньшего масштаба со снабжением было сильно хуже. Те, кто говорит, что в "СССР все было" — жили чаще всего в крупных городах, плюс вероятнее всего отоваривались в спецмагазинах, где было действительно "всё".

02. Пустые полки мясного отдела продуктового магазина, фото сделано в восьмидесятые годы. Хорошее мясо либо вообще не завозилось в магазины, либо раздавалось по завышенной цене "по знакомству" — часто с черного хода магазина. Помимо мяса, особо дефицитными продуктами были копченая колбаса (из-за наличия в ней мяса, в отличии от вареной, которую делали неизвестно из чего), натуральный кофе (вместо него был распространен "кофейный напиток" с цикорием), хорошие рыбные консервы.

03. Фрукты и хорошие овощи тоже были дефицитом, в Минске в отделах "овощи/фрукты" продавали одни местные кисло-сладкие яблоки, из овощей были немытая морковка, свекла, капуста и лук. Полки отделов консервированных овощей и фруктов могли быть уставлены большими трехлитровыми банками с яблочным либо березовым соком — больше ничего не было.

04. В одежде дефицита особо не помню, но в целом в восьмидесятые годы народ не слишком охотно покупал вещи отечественного производства из-за их страшноватого вида. При этом мне попалась вот такая фотка, сделанная в восьмидесятые — видимо, в каких-то регионах страны даже советская одежда и обувь была дефицитом.

05. Из белья — дефицитом были хорошие носки и женские колготки (последние были вообще жуткой редкостью). Дырявые носки никогда не выбрасывали — у многих пожилых людей еще и сейчас есть советская привычка штопать носки на лампочке.

06. Говорят, где-то были дефицитными даже обычные советские синие шерстяные спортивные костюмы, в Минске такого не помню. После Олимпиады 1980 года в моду вошел "адидас", и всё с тремя полосками буквально разметали с прилавков.

07. В наиболее острые периоды товарного дефицита промтоварный отдел магазинчика где-нибудь на периферии мог выглядеть примерно так — на полках лежало несколько "неликвидных" товаров советской промышленности вроде вышедших из моды шляп и какого-нибудь одинокого плаща 60-го размера.

08. Огромные очереди выстраивались и за алкоголем — это массово началось после объявление Горбачевым т.н. "антиалкогольной компании". Примерно тогда же у пролетариев вошла в моду привычка пить Тройной одеколон и другие парфюмерные изделия — нормального алкоголя было просто не купить. Красное вино могло появиться в продаже перед праздником, а также по особому случаю — скажем, в Киеве продавали разливоное красное вино после аварии в Чернобыле, так как считалось, что оно выводит радиацию (на самом деле нет).

09. Поскольку цена товара в денежном эквиваленте уже не могла регулировать спрос на те или иные товары естественным путем (спрос намного превышал предложение), правительство стало вводить различные дополнительные меры — стали появляться талоны и товарные книжки. Фото конца восьмидесятых годов — продавщица делает отметки в товарной книжке покупателя — даже когда дефицитные товары появлялись в продаже, их количество было строго лимитировано и продавалось "по талонам".

10. Многие любители СССР сейчас пишут, что мол талоны — это уже постсоветское изобретение "лихих девяностых", когда "демократы развалили великую страну", Но это простая путаница причины и следствия — "великая страна" развалилась во многом по экономическим причинам, не сумев обеспечить своих граждан даже самым необходимым, а талоны стали появляться именно в последние годы существования СССР.

На фото — талоны на товары первой необходимости, выдаваемые в 1990-м году в Нерюнгри, до конца СССР остается еще больше года.

11. Помимо талонов, существовали и другие, менее формальные способы регуляции продажи дефицитных товаров. Скажем, детское питание могло выдаваться по неким "спискам детского врача", что запечатлено на вот этом снимке:

12. Продажа некоторых дефицитных товаров была не лимитированной и осуществлялась без талонов, но такие товары просто слишком редко появлялись в продаже. Нужно было иметь знакомых продавцов в близлежащих магазинах, которые могли доверительно сообщить — "завтра "выбросят" то и это, не забудьте занять очередь". После завоза таких товаров в магазин они разметались в течение 1-2 часов.

На фото — дядечка в очках набрал несколько десятков пачек "дефицитных" сигарет, причем это дрянной "Беломорканал", который приличные люди не курили. В Минске "Беломор" продавался свободно, а вот "Космос" был весьма дефицитным и престижным, потому что (в отличии от "Астры" и "Примы") был с фильтром и в целом напоминал "западные" сигареты. Блок "Космоса" был вполне серьезной валютой, который можно было выменять, например, на палку такой же дефицитной сырокопченой колбасы или баночку красной икры.

13. Типичная картина тех времен — очередь стоит за чем-то дефицитным, судя по коробкам — это торты, "выброшенные" в продажу перед праздником (вероятнее всего, перед Новым годом или 7-м ноября). Даже за дрянными тортами с жуткими масляными розочками желтого, салатового и розового цветов люди выстаивали огромные очереди.

14. Очень престижной во времена дефицита была профессия продавца — особенно старшего, заведующего тем или иным отделом магазина. Можно было почти легально сколотить себе состояние — количество дефицитных товаров, приезжающих в магазин, было как правило меньше, чем количество покупателей, желающих их приобрести. Люди искали знакомство с такими продавцами, чтобы товары "по знакомству" достались именно им. С точки зрения закона всё было безупречно — закон ведь никак не регламентирует, какие именно граждане должны купить дефицитный товар.

Вот очень хорошее фото тех лет – посмотрите, как заискивающе покупатели смотрят на продавщицу, и как самоуверенно и развязно она себя чувствует — сразу понятно, "кто здесь власть". Так и вижу эти диалоги — "ну пожалуйста, может быть на складе что-то осталось?" — "Ничего не осталось! Вас много, а я одна!"

15. Пустые прилавки...

В начале девяностых, в годы реальной, а не фиктивной перестройки экономики, товарный дефицит еще сохранялся какое-то время, а затем постепенно сошел на нет — плановая экономика ушла на обочину истории, уступив место более жизнеспособным моделям.

А вы помните времена дефицита?