Команда “Рідна країна” вже не перший рік пропонує владі визначити єдині державні стандарти діяльності децентралізованої влади у сфері охорони здоров‘я, освіти, культури, спорту, які нині масово потерпають від анархії та охлократії чиновників нових районів та ОТГ.

Адже, цілком очевидно, що саме соціальні та гуманітарні заклади стануть заручниками "українських матросів Железняків" у місцевій владі, для яких власні зарплати і премії та земля місцевих поміщиків, а не охорона здоров’я, освіта чи культура – головний пріоритет діяльності.

От і ще одна сумна новина з Олександрії:

тут очільники об’єднаного району розпочали свою діяльність із закриття районної бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Бібліотека знаменита не лише активною просвітницькою діяльністю, а й тим, що знаходиться у будинку, де народився і жив видатний вчений Дмитро Чижевський.

Нагадаю, що Чижевський продовжувач філософської традиції Григорія Сковороди, Памфіла Юркевича й творець концепції "філософії серця" як "характеристичної для української думки"! Про це, між іншим, я описую у своєму дослідженні "Теорія українського кохання".

П.С. Команда "Рідної країни" підтримує боротьбу громадськості за збереження бібліотеки й готова всіляко допомогти колективу.

П.С.П.С. Найцікавіше у цій сумній історії, що в нинішньому Олександрійському районі успішно діють два професійні футбольні клуби УПЛ з мільйонними бюджетами ("Олександрія" і "Інгулець"), а на бібліотеку грошей бізнесу і влади не знайшлося?!