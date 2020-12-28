CSR Ukraine озвучив переможців: Молодіжний рух ДТЕК у списку найкращих

ХI конкурс корпоративної соціальної відповідальності CSR Ukraine назвав найкращі проєкти в Україні. Серед них – Молодіжний рух ДТЕК. Кейси було нагороджено відповідно до Цілей сталого розвитку Глобального договору ООН.

Оголошення переможців відбулося під час онлайн-конференції "Бізнес, який змінює країну".

Молодіжний рух ДТЕК було засновано в 2018 році в ДТЕК "Енерго". Сьогодні в ньому бере участь понад 1000 осіб із 35 підприємств різних бізнесів ДТЕК. Кейс переміг у напрямі Цілі сталого розвитку №8 "Гідна робота і економічне зростання".

"Бути учасником Молодіжного руху ДТЕК означає бути в колі однодумців і професіоналів, об'єднаних однією метою і мрією; мати можливість утілювати ідеї, які змінюють компанію, де ти працюєш, своє місто, свою країну на краще; реалізовувати таланти і лідерські якості, вчитися нового й розвиватися професійно", – каже Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК "Енерго".

Головна нагорода конкурсу в номінації "Бізнес, який змінює країну" стала колективною і присуджена всім компаніям-учасникам CSR Ukraine 2020. Відповідно, наголошується на потребі в консолідації бізнесів для спільних дій для розвитку країни.