COVID-19 в Україні заразилися понад 500 дітей за добу

За минулу добу, 5 квітня, на коронавірус в Україні захворіли 508 дітей.

Крім того, COVID-19 підтвердили і в 338 медичних працівників, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у себе в Facebook.

Відзначимо, що рекорд за кількістю заражень серед дітей був встановлений 25 березня – тоді захворіли 923 дитини. З початку цього тижня виявлено 939 випадків інфікування серед неповнолітніх.

Додамо, що в період пандемії коронавірусу будь-які прояви респіраторних захворювань можуть бути його ознакою. Однак у дітей є такі характерні симптоми хвороби, як блювота і діарея.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна опинилася на третьому місці в Європі і на 11 місці у світі за розповсюдженням коронавірусу. В країні заразилися 10 179 осіб за добу.