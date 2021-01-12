Голубовська назвала симптоми, які можуть вказувати на легку форму COVID-19

Втрата нюху під час COVID-19 із великою ймовірністю свідчить про те, що у пацієнта не буде важкого перебігу захворювання.

До 86% цього симптому припадає на легкі форми. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила провідна інфекціоністка України, професорка Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що говорила про цей факт ще із травня. Нещодавно це підтвердило і європейське дослідження, результати якого оприлюднили в Journal of Internal Medicine.

"Крім втрати нюху, може бути спотворення смаку (дисгевзія), наприклад, будь-яка вода, зокрема з-під крану, здається солодкою", – написала Голубовська.

Про легкий перебіг хвороби, хоча і меншою мірою, може сигналізувати діарейний синдром.

У коментарях до посту лікарка додала, що нюх відновлюється найчастіше за кілька тижнів, але іноді для повної нормалізації необхідно до двох місяців.

Скриншот

Facebook / Ольга Голубовська

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

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