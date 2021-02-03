Чотири найбільш ненадійні знаки зодіаку

Дав слово і відразу забув. Напевно, такі знайомі є у кожного. Труднощі з виконанням взятих на себе зобов'язань можуть бути пов'язані зовсім не з вередливістю цих людей.

Із погляду астрології, така особливість поведінки може бути визначена знаком зодіаку. Представники чотирьох сузір'їв найбільше схильні обіцяти і не робити сказаного, ніж інші.

Рак

Представники цього знака зодіаку зовсім не брехуни і ніколи навмисно не прагнуть підставити. Просто вони частіше за інших схильні до різких змін настрою. Тому думка Раків може часто змінюватися. Звідси і невиконані обіцянки. Знайшлися важливіші справи або ж ставлення до людей, яким вони взялися допомогти, раптом змінилося.

Терези

Якщо Терези чесно сказали, що допоможуть у якійсь справі, але не виконали цього, то, найімовірніше, вони просто переоцінили свої сили. Терези схильні виконувати взяті на себе зобов'язання. Однак у цьому їм може завадити вроджена нерішучість. Нерідко вони звалюють на себе те, що не в змозі потягнути.

Водолій

За своєю природою представники цього сузір'я готові допомогти іншим. Але вони часом ставлять потреби інших вище за свої особисті. У підсумку надмірна щедрість обертається проти Водоліїв. І вони швидко виснажують себе емоційно і просто не в змозі виконати обіцянки. На відновлення їм потрібен якийсь час, пише "Яндекс Дзен".

Риби

Риби насправді не егоїсти, але можуть діяти під впливом своїх особистих потреб або бажань. Звикли уникати суворих сірих буднів, літають у хмарах. Тому в повсякденних справах у них часто виникають труднощі. Через це і насущні проблеми, а також обіцяне виконати Рибам буває непросто.

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