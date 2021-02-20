Чотири найбільші невдахи серед знаків зодіаку

Фортуна – дама примхлива. Сьогодні посміхається, а завтра – ні. Але до деяких людей вона постійно повернута спиною.

Якщо досить щасливі знаки зодіаку раптово отримують лист від юриста свого покійного троюрідного дядька з Африки, то цілком серйозно можуть стати володарями великого спадку. А ось якщо таке послання отримають Риби, Діви, Раки або Козероги, то це точно пастка. Вони вже звикли до того, що везіння – це не про них.

Рак

Причиною невдачі цього знака зодіаку є його аж надто сильний альтруїзм. Раки звикли догоджати і прислухатися до інтересів близьких частіше, ніж до своїх. Вони не звикли мчати стрімголов кар'єрними сходами і тихо стоять осторонь, допомагаючи досягати успіху рідним. А в підсумку ті не цінують принесених жертв, і нещасні Раки залишаються ні з чим.

Козеріг

Вони занадто звикли покладатися тільки на свої сили, особисту працю і довгі копіткі розрахунки. Тільки робота і тільки ідеально виконана. І коли доля раптом прийде з несподіваним подарунком, вони просто пройдуть повз нього. Не вміють Козероги прислухатися до знаків зверху і приймати дари Фортуни.

Діви

Добиваються багато чого своїми стараннями, цілеспрямованістю і тягою до перфекціонізму. Але звичка дуже довго все обмірковувати і роздумувати грає з ними злий жарт. Як тільки починає таланити, Діви довго і болісно намагаються зрозуміти, чи точно немає в цьому підступу і чи гідні вони. За цей час удача встигає випаруватися, пише Elle Girl.

Риби

М'якість і емпатія заважають бачити несправедливість навколо них. Риби надто переймаються тим, щоб оточенню було добре. Цим користуються не дуже хороші люди, які навмисно маніпулюють довірливими представниками цього знака зодіаку заради своєї вигоди.

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