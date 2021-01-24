Чотири найбільш жадібних знаки Зодіаку: хто вони і як їх зрозуміти

Економність – хороша риса. Але деякі люди іноді занадто захоплюються, і вона починає межувати із жадібністю.

Відома астрологиня Людмила Булгакова розповіла, які чотири знаки Зодіаку – найвидатніші скнари. За її словами, на першому місці за жадібністю Діви. Ці люди дуже прагматичні й розсудливі. Тому не проти, щоб за них платили у кафе або пригощали, дарували подарунки. Водночас самі не бачать нічого незвичного в тому, щоб передарувати презент. Діви люблять говорити всім навколо, що в них немає грошей, хоча насправді завжди мають фінансові запаси. Саме Діви, переважно, стають олігархами і найбагатшими людьми, повідомляють "Факти".

Представники знаку Козеріг дуже скупі. Ось тільки якщо Діви на собі не економлять, то Козероги – так. Можуть відмовлятися від багатьох речей. Тому часто не купують щось потрібне вчасно. І потім шкодують про це. Люди, що народилися з 22 грудня до 20 січня, цінують самі гроші та їх кількість, а не можливості, які вони дають. Тому володіючи всіма можливостями, Козероги можуть ходити в старому одязі й не робити ремонт, навіть якщо він давно необхідний.

Раки можуть витратити все на себе і близьких людей. А ось до інших у них ставлення діаметрально протилежне. Наприклад, не дадуть у борг знайомому, хоча і цілком могли б це зробити. Але готові вкласти багато коштів у затишок свого будинку і своїх дітей. Іноді навіть занадто їх балуючи.

Незважаючи на показну щедрість, Тельці не проти пожити за чужий рахунок. Серед альфонсів й утриманок представники цього знака Зодіаку дтрапляються досить часто.

Як повідомляв OBOZREVATEL: