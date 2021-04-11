Так, друзі – сьогодні буде великий та цікавий пост про те, чому насправді розпався СРСР. Особисто для мене всі ці речі досить очевидні, але ось для любителів СРСР вони лишаються недоступними — фанати совка вигадують усілякі конспіологічні теорії про далекоглядні плани Даллеса і капості Отто фон Бісмарка. Вочевидь, Бісмарк, що помер у 1898 році, і розвалив СРСР.

Далі текст мовою оригіналу.

Что интересно — страны Запада и в частности США на самом деле вовсе не хотели распада СССР — они хотели лишь того, чтобы советская идеология стала менее людоедской, и такой президент, как Горбачёв — их полностью устраивал. Они боялись распада СССР потому, что опасались за судьбу огромной советской армии (только на территории Украины был контингент в почти миллион военных) и ядерного оружия — но события 1990-1991 года вошли в турбулентность и уже развивались сами по себе. СССР, кстати, распался относительно мирно, и все мрачные прогнозы именитых западных советологов не оправдались, – пишет белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге на mirovich.media.

Итак, в сегодняшнем посте — интересный рассказ о том, почему на самом деле распался СССР, а также важный вопрос.

1. Крах советской идеологии.

Думаю, никто не будет спорить с тем, что где-то к началу восьмидесятых годов совковая идеолония потерпела окончательный крах. Та же самая война в Афганистане выглядела очень странно и анахронично — когда пацаны из панельных домов в кроссовках "адидас" ехали умирать за большевистские сказки сотолетней давности.

Как это ни парадоксально прозвучит, но крах советской системы был изначально заложен в её догматической мифологии. Как верно отмечали различные исследователи советского строя, вроде Сэма Харриса, Карла Поппера или Бертрана Рассела, советская система в СССР носила черты религии — в ней были "пророки" вроде Карла Маркса, "мессии" вроде Ленина и их ученики-"апостолы". Все люди, верные системе, должны были в итоге попасть в аналог "рая" — коммунизм, на пути к которому нужно уничтожить массу врагов ("неверных"). Советская система имела догматы (которые декларировали единственно верную точку зрения на те или иные события), преступать за которые считалось преступлением.

В 1920-30-е годы, среди малограмотных крестьян и рабочих подобная система имела вид "научности". Кроме того, она напоминала религиозные догматы и заповеди, жить по которым учили в дореволюционных школах, так что никакого противоречия тут не возникало. Но уже к 1960-70-м годам выросло новое поколение с гораздо более широким кругозором, которое стало подвергать сомнению советскую догматику. Как итог — советская идеология в 1970-е сошла сперва на анекдоты, в 1980-е — на критические статьи, и году к 1985-му уже никто не верил, что наступит какой-то там "коммунизм", где всё будет бесплатно.

Проще говоря — люди поняли, что это всё были сказки для рабочих и крестьян 1920-х — россказни о мире будущего, где будет бесплатная еда и одежда.

2. Сравнение с уровнем жизни на Западе.

Если в 1940-50-е годы почти вся информация о жизни за пределами СССР была недоступной для большинства граждан, то к 1970-80-м годам, с ростом глобализации и распространением радио и телевидения, информация стала более доступной, появилась возможность сравнивать. В общем-то неглупые и работящие советские инженеры, врачи, рабочие увидели, что их коллеги на "загнивающем Западе" живут намного приличнее, чем они сами в СССР.

Так, например, обычный рабочий в США мог себе позволить неплохой дом с обстановкой, личный автомобиль и заграничные путешествия, тогда как советский рабочий в лучшем случае ютился с семьёй в говняной бесплатной панельной "двушке", жил от зарплаты до зарплаты, а из всех развлечений имел только хоккей по телевизору да пиво/водку с друзьями.

В общем, не в последнюю очередь на крах СССР повлияло именно вот такой сравнение — "мы строили-строили, и построили что-то не то".

3. Принятие общечеловеческих ценностей.

Про это почему-то не пишут исследователи краха СССР, но как по мне — это была одна из главных причин краха всей советской системы.

Если проанализировать советские произведения искусства 1920-1940-х годов, то окажется, что большинство из них были полны советской патетики и насквозь пронизаны советской идеологией, воинственностью и милитаризмом. В своё время я перечитал полное собрание сочинений Аркадия Гайдара (одного из кузнецов советской идентичности), так вот там что ни произведение — то обязательно что-то военное и советское. Шпионы, бронепоезда, кавалерийские атаки, пулеметы, военные тайны и т.д. — "кругом пожар, в снегу следы, и вот буржуйские полки ударив в медный барабан идут войной из дальних стран".

Однако к 1970-80-м годам ситуация кардинально поменялась. Никто, кроме престарелых сталинских соколов уже не писал всерьез о бронепоездах и "героях гражданской войны", в культуре стали подниматься иные темы, гуманистические и общечеловеческие. Те же самые знаменитые советские мультики 1970-80-х годов на самом деле никакие не "советские", потому что в них за редким исключением нет ни слова о советской идеологии, а есть просто рассказы о том, что все мы живем в одном большом мире и имеем похожие желания и устремления. Коту Леопольду, чтобы быть добрым, вовсе не нужно записываться в партию. Крошка Енот, улыбнувшийся своему отражению в озере, вовсе не должен знать о том, кто такой Ленин, а капельке-Капитошке для того, чтобы быть счастливым, вовсе не нужно учить догматы марксизма-ленинизма.

В общем, чем дальше — тем больше люди начинали смотреть на переворот 1917 года как на что-то далекое, неоднозначное и не имеющее прямого отношения к их жизни.

4. Приход информационного общества.

Советский диктат 1920-1950-х держался на информационном дефиците. Граждане в СССР были, фактически, отрезаны от независимых источников информации, а обо всех происходящих в мире событиях узнавали со страниц советских газет и из уст советских начетчиков, все представлявших "в свете марксизма-ленинизма".

Однако с течением времени такую информационную блокаду стало организовывать всё сложнее. Советские граждане стали выезжать за рубеж и привозить рассказы о том, как там на самом деле обстоят дела. Стало появляться множество радиостанций с несоветской трактовкой тех или иных событий в мире — которые стали мощной альтернативной доматичным советским СМИ. Добавило масла в огонь и сокрытие советским правительством всей правды о репрессиях 1930-50-х, о Чернобыле и войне в Афганистане — раскрытие истинных цифр и статистики об этих событиях произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Собственно, приход информационного общества, где каждый имеет право на свободное получение, распрстранение и трактовку той или иной информации, и стал одной из главных причн краха СССР. Коммунистическая партия со своей "единственно верной" трактовкой событий стала смешным и нелепым атавизмом.

Вот такой список у меня получился.

А как вы считаете, почему именно распался СССР?