Чи зможе нова угода "Метінвесту" вплинути на реінтеграцію ОРДЛО: експерти дали оцінку

Придбання "Метінвестом" найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля "Покровської вугільної групи" може стимулювати зростання економіки і рівня добробуту жителів прифронтових регіонів, що зі свого боку позитивно вплине на подальшу реінтеграцію ОРДЛО після деокупації.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL "Метінвест купив "Покровську вугільну групу": як це допоможе Україні і миру на Донбасі". Як стверджує директор Центру політичного аналізу Володимир Головко зростання зарплат шахтарів і нові інвестиції спричинять за собою модернізацію інфраструктури регіону.

"Зростання шахтарських зарплат і, що важливо, їх регулярна виплата, поліпшення загальної культури організації праці, багатотисячні інвестиції в нові промислові об'єкти, які закономірно спричинять за собою модернізацію логістичної і соціальної інфраструктури, – все це доводить на практиці, з ким Донбасу по дорозі, а з ким ні", – переконаний експерт.

Як сказано в матеріалі, прибуткові підприємства, процвітаючі міста і люди, які отримують гідну зарплату, можуть зробити для повернення сердець і умів жителів ОРДЛО більше, ніж сотні годин дебатів на телебаченні. І чим більшим буде контраст між процвітанням на підконтрольних і соціально-економічним занепадом на непідконтрольних територіях – тим швидше в результаті закінчиться війна.

Зі свого боку економіст, глава Українського аналітичного центру Олександр Охрименко прогнозує приплив на підконтрольні Україні території жителів ОРДЛО.

"Біда в тому, що з початку війни там дуже антиукраїнські настрої, люди частіше за все не сприймають і не розуміють, хто друг, а хто ворог. Можливо якась частина людей з окупованих територій побачить, що є робота, і приїдуть", – зазначив Охрименко.