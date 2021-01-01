Мені відразу ж пригадується ряжанка, яка була закрита золотистою кришкою, зроблена із фольги. Обожнювала її, а зараз таку не купити.

Часто можна почути від людей, які жили за часів СРСР, безліч теплих спогадів про той час. Наші батьки, бабусі і дідусі розхвалюють радянські речі за їх довговічність і вірну службу, пише Андрій Альохін для Recipescookin. Крім цього, вони до сих пір готують за рецептами тієї епохи, згадуючи наскільки смачними і якісними тоді були продукти харчування. Але чи було це так? Потрібно розбиратися і наводити аргументи.

Зараз ми купуємо продукти на ринках, невеликих магазинчиках, але частіше в супермаркетах. Однак неважливо, де ми купуємо, а важливий склад того, що ми в підсумку їмо, але на нього мало, хто дивиться. За красивою і ефектною упаковкою зазвичай ховається безліч добавок, консервантів і підсилювачів смаку. Так що потрібно задуматися і порівняти радянські продукти з сучасними.

6 доказів того, чому продукти в СРСР були смачнішими та якіснішими

Не було ніяких добавок

При Радянському союзі всі продукти вироблялися тільки з натуральних інгредієнтів. Ніяких підсилювачів смаку і барвників не було, а також консервантів. Так, вся їжа зберігалася набагато менше, оскільки була повністю натуральною. У радянських продуктів харчування завжди був відмінний смак, тому люди в них ніколи не сумнівалися.

Суворі стандарти

Кожен продукт виготовлявся строго по ГОСТу. Відхилення від стандартів каралося законом, тому всі заводи і фабрики завжди дотримувалися ГОСТів.

Ковбасні вироби

Так, при СРСР не було такого вибору ковбаси, але всі м'ясні вироби були високої якості і на 100% натуральними. Всі замінники були заборонені, а для виготовлення ковбаси використовувалося тільки м'ясо, а не вторинні продукти. У складі не було ніякого м'ясо-кісткового борошна. А ось в сучасних ковбасних і м'ясних виробах, тільки 30% м'яса, а все інше добавки і замінники.

Молочні продукти

Зараз в супермаркеті можна дуже довго вибирати собі молоко, кефір, йогурт й іншу молочну продукцію, адже виробників так багато, що губишся. У Радянському союзі такого вибору не було, але вся молочка була абсолютно натуральна. У ній не було добавок і крохмалю. Тому термін зберігання був набагато коротшим, ніж у сучасних молочних продуктів.

Чорний чай

Найсмачніший чай, який колись був – індійський зі слоном на пачці. У ньому не було ароматичних добавок і барвників. Цей чай можна було тільки заварювати в спеціальних чайниках. А от сучасні пакетики заварюються навіть в холодній воді. Так що тут все ясно з якістю.

Дефіцит

Звичайно, в Радянському союзі все було дуже смачно, але частенько та чи інша продукція зникала з полиць магазинів. Наприклад, банани в Радянському союзі було дуже складно купити, і вони вважалися чимось особливим.

Кожен може ставитися до того часу по-різному, але не варто заперечувати високу якість продуктів харчування, які проводилися в СРСР. Тоді всі виробники суворо дотримувалися встановлених ГОСТів, тому завжди знав, що купиш смачну їжу.