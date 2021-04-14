Чернівецький університет буде реконструйовано за програмою президента, – голова ОДА

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича стане одним з об’єктів культурної спадщини України, які будуть оновлені в рамках "Великої реставрації" – нового проєкту, що є частиною президентської програми "Велике будівництво".

Про це повідомила Чернівецька ОДА у Facebook. В ході реставрації буде відремонтована церква Трьох Святителів, що розташована на території університету і яка є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Церква потребує значної реставраційної роботи –зокрема, планується усунути тріщини, які утворилися як на фасаді, так і всередині будівлі.

За словами голови ОДА Сергія Осачука, в даний момент підготовка до початку робіт наближається до завершення. Для реставрації церкви вже виготовили проєктно-кошторисну документацію, зараз готуються оголосити тендер.

"Держава кошти підготувала. Програма працює, тому реагувати та запускати процес необхідно швидко", – сказав він.

Чернівецька обласна державна адміністрація / Facebook

Крім цього, буде оновлено господарський двір навчального закладу: тут планують облаштувати крамницю із сувенірами, кафе та місця відпочинку.

"Ця територія має величезний потенціал для Чернівців. Вечорами тут доречно проводити літературні читання, концерти та інші активності. Університетський дворик може стати новою родзинкою у культурному і громадському житті міста", – наголосив голова ОДА.

Буде оновлено господарський двір університету Чернівецька обласна державна адміністрація / Facebook

Як раніше заявив заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, в рамках "Великої реставрації" планується реконструювати та модернізувати 150 об’єктів культурної спадщини протягом трьох років. На 2021 рік на реалізацію програми вже виділено 2 млрд грн.