Бродський: наша вакцина – хвороба, хтось помре, але для влади – це цифри

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський пояснив, чому в Україні різко впали показники щодо хворих і померлих від коронавірусу. За його словами, це пов'язано з тим, що влада займається популізмом.

На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що люди заспокояться і не думатимуть про те, що всі нормальні країни колють вакцину, а в нашій країні ні.

"У нас зате знижують податки Веревському та іншим латифундистам. У нас влада займається популізмом і не здатна зібрати податки, та й провести скорочення витрат теж", – наголосив Бродський.

Також він додав, що українська вакцина – це хвороба. За його словами, якщо хтось помре, то для влади – це цифри.

Михайло Бродський про падіння показників щодо коронавірусу Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бродський заявив, що Денис Шмигаль повинен піти з поста прем'єр-міністра України через ситуацію з COVID-19 у країні. Він наголосив, що раніше вірив у "совість і розум" нової влади.