Без Києва: названо 5 регіонів України з найбільшою кількістю випадків COVID-19

Найбільшу кількість активних хворих на коронавірус (COVID-19) в Україні зафіксовано на Дніпропетровщині. Водночас у рейтинг лідерів за кількістю заражених потрапили ще чотири області.

Йдеться про Запорізьку, Миколаївську, Київську та Черкаську області. У столиці України Києві спостерігається зниження захворюваності COVID-19.

Згідно з даними, які оприлюднив на своїй сторінці у Facebook глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов, у Дніпропетровській області за минулу добу зафіксовано 471 новий випадок інфікування коронавірусом.

Крім того, COVID-19 захворіли 456 жителів Запорізької області, 416 – Миколаївської, 375 – Київської, 353 – Черкаської.

У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 344 осіб.

Нагадаємо: за 8 січня в Україні діагностували 4846 нових випадків коронавірусної інфекції. Усього в країні COVID-19 перехворіли 1 110 015 осіб. За добу одужали 7961 пацієнт, а загинули 80 осіб із COVID-19.

Максим Степанов / Facebook

Максим Степанов / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 19-21 січня направить перші зразки для перевірки на наявність британського штаму коронавірусу.